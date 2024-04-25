Субсидии в Украине: почему могут уменьшить размер пособия

По данным Пенсионного фонда, выплаты рассчитываются на каждого человека, который проживает в доме. Это количество не всегда совпадает с численностью прописанных лиц.

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В Украине у граждан есть возможность получать субсидию, если у них нет возможности самостоятельно оплачивать коммунальные услуги. При этом в некоторых случаях помощь может быть меньше. Об этом рассказали в Пенсионном фонде Украины.

В ведомстве заявили, что при расчете субсидии во внимание принимают то, сколько лиц реально проживает в указанном жилье. Дело в том, что иногда это количество не совпадает с численностью прописанных граждан.

Это количество может меняться при разных обстоятельствах. К примеру, часть семьи могла выехать за границу. В таком случае будут учитывать только тех лиц, которые реально проживают в доме.

"В состав домохозяйства включаются все лица, которые зарегистрированы в жилом помещении, кроме тех членов домохозяйства, которые находятся за границей более 60 дней на день обращения за назначением жилищной субсидии", — говорится в сообщении.

То есть, если в жилом помещении прописано трое человек, но двое из них находятся вне Украины более 60 дней, тогда субсидия будет назначена только на одного члена семьи.

Ранее сообщалось, как подать упрощенное заявление на пособие на портале "Дія". О принятом решении, а также об установленном размере жилищной субсидии, причине отказа и порядке его обжалования орган Пенсионного фонда Украины сообщает в течение 3-х рабочих дней.