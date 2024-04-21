Субсидии в неотопительный сезон: кто может рассчитывать на помощь

В Пенсионном фонде объяснили, как определенным категориям граждан, имеющих право на жилищную субсидию, продлить выплаты в неотопительный период.

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После 1 мая большинство получателей помощи на оплату коммунальных услуг автоматически получат субсидии и на неотопительный период, однако при этом есть условие, сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины.

Жилищная субсидия назначается до даты окончания отопительного сезона и рассчитывается с учетом продолжительности отопительного сезона по 15 апреля.

В ПФУ отметили, что некоторые категории получателей субсидии для ее продления должны подать заявление и декларацию о своих доходах и расходах.

На следующий сезон жилищная субсидия назначается после личного обращением граждан в случае, если:

заявитель (член домохозяйства) арендует жилое помещение, за которое оплачивает жилищно-коммунальные услуги;

в составе домохозяйства есть внутренне перемещенные лица (ВПЛ);

количество фактически проживающих зарегистрированных лиц в домохозяйстве меньше, чем количество зарегистрированных;

домохозяйство претендует на назначение жилищной субсидии на приобретение сжиженного газа, жесткого и жидкого печного бытового топлива.

"На основании обращения предоставляется жилищная субсидия на неотапливаемый сезон и лицам, имеющим право на выплату, но в отопительный сезон размер платы за жилищно-коммунальные услуги, взнос/платеж на оплату расходов на управление многоквартирным домом в пределах социальной нормы жилья и социальных нормативов жилищно- коммунальное обслуживание не превышало объема обязательного процента платежа", — объяснили в ПФУ.

Если заявление будет подано в течение первых двух месяцев с начала неотопительного периода, помощь будет назначена с начала этого периода, но не ранее того дня, когда у возникло на нее право.

Напомним, 18 апреля сообщалось, можно ли получить пособие при наличии долгов за коммуналку. Субсидию могут получить семьи, у которых размер оплаты за жилищно-коммунальные услуги превышает определенный правительством минимальный уровень, составляющий 15% от общего ежемесячного дохода всех членов семьи.