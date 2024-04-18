Субсидии в Украине: можно ли получить пособие при наличии долгов за коммуналку

По словам юриста Ольги Новиковой, если есть отказ в назначении субсидии в связи с задолженностью по оплате за коммунальные услуги, можно обратиться с новым заявлением о назначении субсидии, где будет указан перечень тех услуг, по которым задолженность отсутствует.

Related video

Субсидию могут получить семьи, у которых размер оплаты за жилищно-коммунальные услуги превышает определенный правительством минимальный уровень, составляющий 15% от общего ежемесячного дохода всех членов семьи. Об этом сообщила адвокат Ольга Новикова в комментарии изданию "Информатор".

В Украине задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг может послужить причиной отказа в получении субсидии. Тем не менее, если имеется задолженность, субсидия не будет назначена только на те услуги, по которым она существует. В таком случае возможно подать новое заявление, указав в нем перечень услуг, по которым отсутствует задолженность.

По ее утверждению, вопросы, касающиеся предоставления жилищных субсидий, регламентируются Положением о порядке назначения жилищных субсидий, утвержденным Постановлением Кабинета Министров Украины от 21 октября 1995 года № 848 "Об упрощении процедуры предоставления населению субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа и жидкого печного бытового топлива".

Субсидию могут получить семьи, у которых размер платежей за услуги превышает 15% общего месячного дохода домохозяйства и выходит за пределы установленного правительством обязательного платежа, определенного в нормативах потребления.

Если у семьи есть задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг, это может послужить основанием для отказа в получении субсидии, если:

задолженность просрочена более трех месяцев (на дату предоставления такой информации);

срок исковой давности задолженности (3 года) не истек;

общая сумма задолженности превышает 40 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан на день обращения по назначению жилищной субсидии.

В случае наличия задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг, субсидия может быть отказана только на те конкретные услуги, по которым имеется задолженность. Тем не менее, если отказ был получен из-за этой задолженности, можно подать новое заявление на назначение субсидии, указав только те услуги, по которым нет задолженности.

По словам адвоката, в случае наличия задолженности по оплате коммунальных услуг, человек имеет право заключить договор о реструктуризации долга с поставщиком услуг. Копию этого договора можно приложить к заявлению на получение жилищной субсидии, которое подается в Пенсионный фонд. Если такой договор будет заключен в течение двух месяцев с начала отопительного сезона, жилищную субсидию можно будет получать с начала этого сезона.

"В случае, когда гражданин не выполняет обязательства по договору о реструктуризации задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг, на основании информации поставщиков соответствующих услуг по решению уполномоченного органа предоставление ранее назначенной жилищной субсидии прекращается", — добавила Новикова.

На какие услуги можно получить жилищную субсидию

В ст. 5 Закона Украины "О жилищно-коммунальных услугах" перечислены основные виды жилищно-коммунальных услуг. Жилищная услуга включает в себя управление многоквартирными домами. Коммунальные услуги включают в себя поставку и распределение природного газа, электроэнергии, тепловой энергии, горячей воды, а также обеспечение централизованного водоснабжения, водоотведения и утилизацию бытовых отходов.

На данный момент государство предоставляет жилищные субсидии для компенсации расходов на следующие услуги:

жилищно-коммунальных услуг,

абонентского обслуживания для потребителей коммунальных услуг, предоставляемых по индивидуальным договорам о предоставлении коммунальных услуг или по индивидуальным договорам с обслуживанием внутридомовых систем о предоставлении коммунальных услуг,

расходов на управление многоквартирным домом, в котором создано объединение совладельцев многоквартирного дома, жилищно-строительный (жилой) кооператив, и расходов на коммунальные услуги в таком доме

для приобретения твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа.

Жилищные субсидии на покупку твердого и жидкого печного топлива предоставляются ежегодно. Они доступны для домохозяйств, не имеющих централизованного отопления или не использующих природный газ или электричество для индивидуального отопления.

Также напомним, что в Украине внутренне перемещенные лица (ВПЛ) будут получать специальную субсидию на аренду жилья. Размер субсидии будет зависеть от стоимости аренды жилья в регионах, куда переместились граждане.