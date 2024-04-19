Субсидия в Украине: как подать упрощенное заявление на пособие на портале "Дія"

О принятом решении, а также об установленном размере жилищной субсидии, причине отказа и порядке его обжалования орган Пенсионного фонда Украины сообщает в течение 3-х рабочих дней.

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Граждане Украины могут оформить запрос на получение жилищных субсидий в электронном виде через портал "Дія". Об этом говорится в проекте, прописанном Постановлением Кабмина № 601 от 13.06.2023 года.

Так, чтобы подать заявление на пособие онлайн, необходимо:

зайти на портал Дія;

нажать "Подать заявление" и авторизоваться с помощью ЭЦП, BANK ID или Дія.Підпис;

ответить на вопрос, есть ли у вас назначена субсидия на 2023–2024 годы;

если "нет", система предложит вам выбрать, какое заявление вы хотите подать;

выбираем упрощенное заявление и нажимаем "Далее";

система автоматически формирует сведения о заявителе. Проверяем их и нажимаем "Далее".

Также в заявлении необходимо указать точный адрес для получения субсидии.

Важно отметить, что при подаче заявления на получение субсидии по фактическому месту проживания, а не по месту регистрации, необходимо указать основание вашего пребывания там: если это аренда, приложите скан-копии договора аренды жилья; если жилье построено индивидуально, предоставьте скан-копии соответствующих документов.

После этого необходимо указать способ получения субсидии и указать данные обо всех лицах, которые входят в состав домохозяйства, и членах их семей.

После принятия решения о назначении жилищной субсидии или об отказе в ее предоставлении Пенсионный фонд Украины информирует заявителя в течение трех рабочих дней через личный кабинет на портале "Дія". В уведомлении содержится информация о принятом решении, размере субсидии (в случае ее назначения), причинах отказа и процедуре обжалования.

Ранее Фокус писал, что украинцы могут получить более 10 тысяч гривен от Эстонского совета по делам беженцев. Выплаты будут предоставлять наиболее уязвимым категориям населения в шести областях.

Также напомним, что в Украине внутренне перемещенные лица (ВПЛ) будут получать специальную субсидию на аренду жилья. Размер субсидии будет зависеть от стоимости аренды жилья в регионах, куда переместились граждане.