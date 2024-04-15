Субсидия в Украине: кому на неотапливаемый сезон назначат помощь автоматически

По данным ПФУ, с мая 2024 года жилищные субсидии на неотапливаемый сезон большинству получателей будут назначены автоматически до 30 апреля 2025 года.

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С начала мая 2024 года большинству украинцев будет автоматически назначена жилищная субсидия на неотапливаемый период. Однако определенные категории потребителей все еще должны обратиться за помощью и подать новое заявление. Об этом сообщили в Пенсионном фонде.

Кому назначат по новому обращению

Жилищная субсидия будет автоматически назначена до окончания отопительного сезона, учитывая его длительность до 15 апреля включительно. С мая 2024 года и до 30 апреля 2025 года (при условии неизменности данных о имущественном положении и/или составе домохозяйств) большинству получателей она будет автоматически назначена на неотапливаемый период.

При этом среди получателей субсидий существуют определенные категории, которым субсидию на период с 1 мая будет назначено только после подачи ими соответствующего заявления и декларации о доходах и расходах.

Жилищная субсидия на следующий сезон будет предоставляться только после индивидуального запроса, если:

заявитель (член домохозяйства) снимает жилое помещение и оплачивает коммунальные услуги;

в составе домохозяйства есть внутренне перемещенные лица;

количество фактически проживающих зарегистрированных лиц в домохозяйстве меньше, чем количество зарегистрированных;

домохозяйство претендует на назначение жилищной субсидии на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива.

В результате обращения предоставляется жилищная субсидия на период без отопления и также лицам, имеющим соответствующие права на выплаты. В отопительный период размер платежа за жилищно-коммунальные услуги, включая расходы на управление многоквартирным домом, не превышает обязательный процент от суммы платежа в пределах социальных норм жилья и коммунального обслуживания, что приводит к назначению субсидии на этот период в размере 0,00 гривен.

Если заявление подается в течение двух месяцев с начала периода без отопления, то жилищная субсидия начинает действовать с начала этого периода, однако не ранее даты возникновения права на ее получение.

Ранее Фокус писал, что украинцы могут получить более 10 тысяч гривен от Эстонского совета по делам беженцев. Выплаты будут предоставлять наиболее уязвимым категориям населения в шести областях.

Также напомним, что в Украине внутренне перемещенные лица (ВПЛ) будут получать специальную субсидию на аренду жилья. Размер субсидии будет зависеть от стоимости аренды жилья в регионах, куда переместились граждане.