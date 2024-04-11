Жилищные субсидии в Украине: кто имеет право на финансовую помощь

По данным ПФУ, узнать являетесь ли вы потенциальным получателем жилищной субсидии можно в электронном кабинете.

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Пенсионный фонд Украины проанализировал данные из публичных реестров, автоматизированных и информационных систем и выявил более 50 тысяч домохозяйств, которые, вероятно, имеют право на жилищную субсидию, но пока не обратились за соответствующими выплатами. Об этом сообщается в пресс-службе ПФУ.

В связи с этим на портале рассказали, как можно проверить, доступна ли субсидия для украинца.

Как проверить, доступна ли для вас жилищная субсидия

Информация из публичных реестров, автоматизированных и информационных систем, обработанная Пенсионным фондом Украины, показала, что есть 50 717 домашних хозяйств, которые могут быть подходящими кандидатами для получения жилищной субсидии, но до сих пор не обратились за этой выплатой.

При этом на веб-портале электронных услуг ПФУ в электронных кабинетах потенциальных получателей жилищной субсидии размещено сообщение, в котором они информированы о возможности получения соответствующих выплат.

Чтобы узнать, является ли ваше домохозяйство потенциальным получателем жилищной субсидии, следует выполнить несколько пунктов:

перейдите на веб-портал Фонда и в правом верхнем углу экрана нажмите кнопку "Вход"; выберите метод авторизации с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП), Дія.Підпис или ID.GOV.UA; перейдите на панель слева и выберите раздел "Мои сообщения"; перейдите во вкладку "Индивидуальные сообщения". Если вы являетесь потенциальным получателем жилищной субсидии, здесь вы найдете соответствующую информацию от Пенсионного фонда Украины.

Для подачи упрощенного заявления на назначение жилищной субсидии перейдите по этой ссылке, где вы найдете пошаговый алгоритм.

Ранее Фокус писал, что украинцы могут получить более 10 тысяч гривен от Эстонского совета по делам беженцев. Выплаты будут предоставлять наиболее уязвимым категориям населения в шести областях.

Также напомним, что в Украине внутренне перемещенные лица (ВПЛ) будут получать специальную субсидию на аренду жилья. Размер субсидии будет зависеть от стоимости аренды жилья в регионах, куда переместились граждане.