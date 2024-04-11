Житлові субсидії в Україні: хто має право на фінансову допомогу

За даними ПФУ, дізнатися, чи є ви потенційним одержувачем житлової субсидії, можна в електронному кабінеті.

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Пенсійний фонд України проаналізував дані з публічних реєстрів, автоматизованих та інформаційних систем і виявив понад 50 тисяч домогосподарств, які, імовірно, мають право на житлову субсидію, але поки що не звернулися за відповідними виплатами. Про це повідомляють у пресслужбі ПФУ.

У зв'язку з цим на порталі розповіли, як можна перевірити, чи доступна субсидія для українця.

Як перевірити, чи доступна для вас житлова субсидія

Інформація з публічних реєстрів, автоматизованих та інформаційних систем, опрацьована Пенсійним фондом України, засвідчила, що є 50 717 домашніх господарств, які можуть бути підходящими кандидатами для отримання житлової субсидії, але до сих пір не звернулися за цією виплатою.

При цьому на веб-порталі електронних послуг ПФУ в електронних кабінетах потенційних одержувачів житлової субсидії розміщено повідомлення, в якому вони поінформовані про можливість отримання відповідних виплат.

Щоб дізнатися, чи є ваше домогосподарство потенційним одержувачем житлової субсидії, слід виконати кілька пунктів:

перейдіть на вебпортал Фонду та в правому верхньому кутку екрана натисніть кнопку "Вхід"; оберіть метод авторизації за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), Дія.Підпис або ID.GOV.UA; перейдіть на панель ліворуч і виберіть розділ "Мої повідомлення"; перейдіть у вкладку "Індивідуальні повідомлення". Якщо ви є потенційним отримувачем житлової субсидії, тут ви знайдете відповідну інформацію від Пенсійного фонду України.

Для подання спрощеної заяви на призначення житлової субсидії перейдіть за цим посиланням, де ви знайдете покроковий алгоритм.

Раніше Фокус писав, що українці можуть отримати понад 10 тисяч гривень від Естонської ради у справах біженців. Виплати надаватимуть найбільш вразливим категоріям населення в шести областях.

Також нагадаємо, що в Україні внутрішньо переміщені особи (ВПО) отримуватимуть спеціальну субсидію на оренду житла. Розмір субсидії залежатиме від вартості оренди житла в регіонах, куди перемістилися громадяни.