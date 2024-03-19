Субсидія на оренду житла: хто з українців отримає до 18 тисяч гривень

У Кабінеті міністрів пояснили, як надаватимуть субсидію на оренду житла внутрішньо переміщеним особам та як розраховуватимуть розмір допомоги.

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Субсидія на оренду житла надаватиметься тим внутрішньо переміщеним особам (ВПО), житло яких повністю зруйнували або пошкодили (до ступеня непридатного для проживання) під час повномасштабної війни з Росією. Про це йдеться у проєкті постанови Кабінету міністрів, яку опублікували для громадського обговорення на сайті Федерації профспілок України (ФПУ).

Уряд пропонує, щоби субсидії на оренду житла для ВПО розраховувалися на основі соціального нормативу площі орендованого житлового приміщення на кожну особу — 13,65 квадратних метрів, але не менше як 35,22 квадратних метрів на сім’ю, середній показник вартості оплати 1 квадратного метра оренди житлового приміщення становитиме 193,6 гривні. Цей показник розраховано як частка середнього розміру вартості оренди однокімнатної квартири до середньої площі однокімнатної квартири (з урахуванням норм Житлового кодексу України — 35,22 квадратних метрів).

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Передбачається також, що розмір субсидії залежатиме від вартості оренди житла в регіонах, куди переїхали громадяни. Наприклад, у Закарпатській області розмір державної допомоги може становити 18,3 тисячі гривень. Також в урядовій постанові йдеться про те, що субсидія на оренду житлового приміщення призначатиметься, якщо видатки родини перевищуватимуть обов’язковий платіж, базова відсоткова ставка якого становитиме 30% її сукупних доходів.

Водночас у пояснювальній записці зазначається, що базова відсоткова ставка плати за оренду житла (обовʼязковий платіж за винаймання житла, який родин виконує самостійно родина) на рівні 30% доходів родин є міжнародною практикою подібних програм соціального захисту населення. Цей показник може бути меншим, усе залежить від фактичного рівня доходів, що передбачено формулою розрахунку субсидії на оренду.

До розрахованого показника соціальної вартості оплати одного місяця оренди житла застосовуватимуться коригуючі регіональні коефіцієнти (залежно від того, де розташоване житлове приміщення: в обласному центрі або місті/в містах, селах області). Їх застосовуватимуть, оскільки вартість оренди житлового житла в однакових об’єктах нерухомості є різною.

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Нагадаємо, що у Міністерстві соціальної політики запропонували Кабміну розширити перелік осіб, які можуть претендувати на виплати ВПО. Наразі ініціатива відомства перебуває на розгляді в уряді. Також Фокус розповідав, внутрішньо переміщеним особам затримують держвиплати.. У Мінреінтеграції пояснили це великою кількістю заяв від переселенців на продовження допомоги.