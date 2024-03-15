Переселенці зможуть простіше орендувати житло: що пропонують в Кабміні

Новий інструмент підтримки внутрішньо переміщених осіб, як очікується, повинен запрацювати у червні 2024 року.

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Внутрішньо переміщеним особам (ВПО), крім допомоги на проживання, планують також дозволити користатися субсидіями на оренду житла. Відповідний проєкт створили у Міністерстві соціальної політики, а реалізувати його хочуть впродовж двох років, повідомила пресслужба відомства 15 березня.

Як пояснили у відомстві, у субсидії для переселенців вже буде врахована вартість оренди житла у різних містах. Так, одна з аналітичних компаній провела для відомства дослідження та з'ясувала, що ціни на житло:

у Києві на 22% вищі за середні по країні;

на Закарпатті — вищі у 2,5 рази;

у Миколаєві — нижчі на 30-35%.

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Найдешевше ж орендувати житло, за даними відомства, можна у Чернігівському, Сумському, Харківському та Херсонському регіоні.

Також розмір субсидії залежатиме від:

кількості осіб у родині, яка орендує житло;

доходів домогосподарства;

спроможності оплачувати рахунки за оренду самостійно.

Чим нижчими є доходи, тим вищий відсоток вартості оренди буде покривати субсидія.

"Зараз проєкт рішення про таку допомогу погоджується в середині уряду. Очікуємо, що після затвердження рішення уряду вже з червня ВПО зможуть скористатися новим інструментом підтримки", — зазначається у в повідомлені.

До слова, вже з квітня 2024 року, як очікується, українці зможуть подавати заявки на компенсацію за збитки, завдані агресією Росії. За словами заступниці міністра юстиції Ірини Мудрої, спочатку така можливість з'явиться у фізичних осіб.

"Ми почали з цієї категорії, оскільки щодо неї багато чого зроблено в Україні. Через застосунок "Дія" теж можна подати заявку й отримати компенсацію за знищене або пошкоджене майно. Ця база на нашій українській системі вже сформована, і її можна буде легко передати в міжнародний реєстр", — пояснила посадовиця.

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Тим часом в Україні допомогу на проживання, яку наразі отримують переселенці, хочуть надавати ще більшій кількості громадян. Зміни, ініційовані Міністерством соціальної політики, можуть відбутися вже у березні. Також Фокус розповідав, яку фінансову допомогу можуть отримати українські сім'ї з дітьми.