НБУ дослідив, що міжнародні перекази в Україну скоротилися на 1,4 млрд доларів за рік. Про що свідчить зменшення грошей, які надходять в Україну від співгромадян, і скільки коштів українці переказують за кордон під час війни, з’ясував Фокус.

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Міжнародні перекази в Україну скоротилися на 1,4 млрд за рік. Про це свідчить статистика, яку надав Національний банк України. Через платіжні системи найбільше грошей в Україну минулого року переказували із США, Ізраїлю, Італії, Німеччини та Ірландії. За даними НБУ, приватні грошові перекази з-за кордону в Україну всіма каналами — банки, платіжні системи, пошта, неофіційні шляхи — за повний 2023 рік становлять 11,6 млрд доларів. За весь 2022 рік в Україну переказали 13 млрд доларів. Тобто, враховуючи нові статистичні дані, зрозуміло, що скорочення обсягів переказів з-за кордону за підсумками 2023 року склало 1,4 млрд доларів. Фокус дослідив, що відбувається із міжнародними грошовими переказами та які причини суттєвого скорочення обсягів переказів з-за кордону.

Перекази в Україну скоротились: які причини і до чого тут біженці

Тенденція до скорочення грошових переказів спостерігалася в 2022-му — за рік в Україну переказано майже 13 млрд доларів, що на 1 млрд доларів, або 7%, менше, ніж у 2021 році. Саме в 2021-му зафіксовано рекордну кількість грошових переказів в Україну (понад 14 млрд доларів).

Скорочення міжнародних переказів експерти пов'язують з поверненням частини чоловіків-заробітчан до України на початку повномасштабного вторгнення РФ

Скорочення переказів частково пов'язують з поверненням частини чоловіків-заробітчан до України на початку повномасштабного вторгнення РФ. За даними Прикордонної служби, за перший місяць війни в Україну повернулося 400 тисяч осіб, з яких 75-80% становили чоловіки. Через запроваджені обмеження на перетин кордону для чоловіків ті, хто повернувся, вже не змогли повернутися до попередніх місць роботи за кордоном. Крім того, не змогли повернутися за кордон на роботу й сезонні працівники.

За перший місяць війни в Україну повернулося 400 тисяч осіб, з яких 75-80% становили чоловіки Фото: Getty Images

Водночас у спеціальному дослідженні НБУ, присвяченому впливу мігрантів на економіки країн-реципієнтів, зазначено, що в 2022 році витрати українців за кордоном порівняно з попереднім роком зросли більше ніж утричі — до 2 млрд доларів на місяць (переважно внаслідок заощаджень в українських банках, а не оплати праці, отриманої в країнах-реципієнтах, що відображено у статистиці із грошових переказів). Щоправда, вже навесні 2023 року обсяг витрат українців через платежі картками українських банків за кордоном скоротився до 1-1,5 млрд доларів на місяць.

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На думку економiста, виконавчого директора CASE Україна Дмитра Боярчука, зменшення міжнародних грошових переказів в Україну — це наслідок зміщення економічних інтересів.

"Тобто якщо раніше хтось із сім'ї був на заробітках і переказував кошти в Україну, то скоріш за все відбувається тенденція возз'єднання сімей за кордоном. Може бути й інша причина, але це виглядає, як найбільш ймовірне пояснення", — пояснює експерт.

Українські громадяни продовжують фінансово підтримувати свої родини, які мешкають за кордоном Фото: Getty Images

Ймовірно, йдеться про те, що заробітчани з України вже годують свої сім’ї у Європі, Канаді та США, а не надсилають в Україну кошти на утримання своїх сімей. В той же час, українські громадяни продовжують фінансово підтримувати свої родини, які мешкають за кордоном, і це позначається на обсягах грошей, які витікають з України за кордон.

Раніше в НБУ повідомляли, що в 2022 році відплив коштів із рахунків в українських банках за кордон становив 20 млрд доларів, а у 2023 році — 18 млрд доларів. "На цей рік очікуємо, що обсяги скоротяться суттєвіше внаслідок адаптації мігрантів за кордоном, очікуємо скорочення до 13 млрд доларів у 2024 році", — повідомив заступник голови Нацбанку Сергій Ніколайчук.

За даними ЦЕС, станом на початок 2024 року 51% опитаних біженців надають фінансову допомогу родичам, які залишилися в Україні

Зі свого боку, економіст ЦЕС Максим Самойлюк розповів Фокусу, як українські біженці за кордоном фінансово підтримують своїх близьких в Україні. Він навів дані дослідження щодо біженців, яке проводив ЦЕС. З'ясувалося, що станом на початок 2024 року 51% опитаних біженців надають фінансову допомогу родичам, які залишилися в Україні. А наприкінці 2022 року цей самий показник становив 47%. Тобто за рік частка українських біженців, які переказують кошти до України, виросла. Тож, експерт вважає, що скорочення міжнародних переказів в Україну відбулось з інших причин.

Понад 50% опитаних біженців допомагають родичам, які залишилися в Україні

Він додав, що за розрахунками ЦЕС, станом на кінець січня 2024 року за кордоном через війну перебувають 4,9 млн українців. Переважна більшість біженців — це жінки (найбільша частка — жінок у віці 35-44 років — 13%) та діти.​

"Багато країн поступово скорочують витрати на біженців та роблять умови для них більш жорсткими, ніж на початку повномасштабного вторгнення.​ За нашими розрахунками, за межами України за різними сценаріями можуть залишитись від 1,4 млн до 2,3 млн українців", — додав Самойлюк.

Українські громадяни продовжують фінансово підтримувати свої родини, які мешкають за кордоном Фото: УНИАН

Як і звідки надходять кошти в Україну

Через платіжні системи найбільші обсяги коштів в Україну минулого року надходили зі США (18%), Ізраїлю (17%), Італії (15%), Німеччини (9%) та Ірландії (5%). Середня сума одного транскордонного переказу в Україну минулого року становила 255 доларів. Загалом лише чверть від обсягу всіх приватних грошових переказів в Україну (а це 2,6 млрд доларів) припадала на платіжні системи. В Нацбанку повідомили, що це на 17% менше, ніж у 2022 році.

Лідерами за сумою переказів в Україну стали Western Union — 43,2% усіх переказів, MoneyGram — 21,7%, PrivatMoney — 17,9%.

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Як розповів Фокусу ексчлен Ради НБУ Віталій Шапран, сприймаючи статистику НБУ щодо переказів в Україну, потрібно розуміти, що НБУ оцінює цю статтю платіжного балансу, зокрема, оцінюючи неофіційні перекази.

Через платіжні системи найбільше коштів в Україну надійшло зі США, тоді як за обсягами переказів із ЄС лідирують Італія, Німеччина та Ірландія Фото: Pexels

"В мирний час його оцінки були більш-менш точні, але в час війни, коли обсяг неофіційних переказів швидко змінюється, цій статистиці довіряти на всі 100% не можна. Може бути як переоцінка, так і недооцінка обсягів переказів в Україну. З початку війни існує певна проблема зміни категорії мігрантів, якщо раніше це були, в основному, трудові мігранти (заробітчани), то зараз це біженці, які частково отримують допомогу з України, тому, дійсно, притік валюти від громадян за кордоном міг скоротитись, але не в таких великих обсягах, як малює НБУ", — каже Віталій Шапран.