Субсидія в Україні: кому на неопалювальний сезон призначать допомогу автоматично

За даними ПФУ, з травня 2024 року житлові субсидії на неопалювальний сезон більшості одержувачів буде призначено автоматично до 30 квітня 2025 року.

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З початку травня 2024 року більшості українців буде автоматично призначено житлову субсидію на неопалювальний період. Однак певні категорії споживачів усе ще мають звернутися по допомогу та подати нову заяву. Про це повідомили в Пенсійному фонді.

Кому призначать за новим зверненням

Житлова субсидія буде автоматично призначена до закінчення опалювального сезону, з огляду на його тривалість, до 15 квітня включно. З травня 2024 року і до 30 квітня 2025 року (за умови незмінності даних про майновий стан та/або склад домогосподарств) більшості одержувачів вона буде автоматично призначена на неопалювальний період.

Водночас серед одержувачів субсидій існують певні категорії, яким субсидію на період з 1 травня буде призначено лише після подання ними відповідної заяви та декларації про доходи і витрати.

Житлова субсидія на наступний сезон надаватиметься тільки після індивідуального запиту, якщо:

заявник (член домогосподарства) винаймає житлове приміщення та оплачує комунальні послуги;

у складі домогосподарства є внутрішньо переміщені особи;

кількість фактично проживаючих зареєстрованих осіб, які зареєстровані в домогосподарстві, менша, ніж кількість зареєстрованих;

домогосподарство претендує на призначення житлової субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

У результаті звернення надається житлова субсидія на період без опалення і також особам, які мають відповідні права на виплати. В опалювальний період розмір платежу за житлово-комунальні послуги, включно з витратами на управління багатоквартирним будинком, не перевищує обов'язковий відсоток від суми платежу в межах соціальних норм житла та комунального обслуговування, що призводить до призначення субсидії на цей період у розмірі 0,00 гривень.

Якщо заяву подають протягом двох місяців від початку періоду без опалення, то житлова субсидія починає діяти з початку цього періоду, однак не раніше дати виникнення права на її отримання.

Раніше Фокус писав, що українці можуть отримати понад 10 тисяч гривень від Естонської ради у справах біженців. Виплати надаватимуть найбільш вразливим категоріям населення в шести областях.

Також нагадаємо, що в Україні внутрішньо переміщені особи (ВПО) отримуватимуть спеціальну субсидію на оренду житла. Розмір субсидії залежатиме від вартості оренди житла в регіонах, куди перемістилися громадяни.