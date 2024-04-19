Субсидія в Україні: як подати спрощену заяву на допомогу на порталі "Дія"

Про ухвалення рішення, а також про встановлений розмір житлової субсидії, причину відмови та порядок її оскарження орган Пенсійного фонду України повідомляє протягом 3-х робочих днів.

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Громадяни України можуть оформити запит на отримання житлових субсидій в електронному вигляді через портал "Дія". Про це йдеться у проєкті, прописаному Постановою Кабміну № 601 від 13.06.2023 року.

Так, щоб подати заяву на допомогу онлайн, необхідно:

зайти на портал Дія;

натиснути "Подати заяву" та авторизуватися за допомогою ЕЦП, BANK ID або Дія.Підпис;

відповісти на запитання, чи є у вас призначена субсидія на 2023–2024 роки;

якщо "ні", система запропонує вам обрати, яку заяву ви хочете подати;

обираємо спрощену заяву та натискаємо "Далі";

система автоматично формує відомості про заявника. Перевіряємо їх і натискаємо "Далі".

Також у заяві необхідно вказати точну адресу для отримання субсидії.

Важливо зазначити, що під час подання заяви на отримання субсидії за фактичним місцем проживання, а не за місцем реєстрації, необхідно зазначити підставу вашого перебування там: якщо це оренда, докладіть скан-копії договору оренди житла; якщо житло побудовано індивідуально, надайте скан-копії відповідних документів.

Після цього необхідно вказати спосіб отримання субсидії та вказати дані про всіх осіб, які входять до складу домогосподарства, і членів їхніх сімей.

Після ухвалення рішення про призначення житлової субсидії або про відмову в її наданні Пенсійний фонд України інформує заявника протягом трьох робочих днів через особистий кабінет на порталі "Дія". У повідомленні міститься інформація про ухвалене рішення, розмір субсидії (у разі її призначення), причини відмови та процедуру оскарження.

Раніше Фокус писав, що українці можуть отримати понад 10 тисяч гривень від Естонської ради у справах біженців. Виплати надаватимуть найбільш вразливим категоріям населення в шести областях.

Також нагадаємо, що в Україні внутрішньо переміщені особи (ВПО) отримуватимуть спеціальну субсидію на оренду житла. Розмір субсидії залежатиме від вартості оренди житла в регіонах, куди перемістилися громадяни.