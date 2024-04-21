Субсидії в неопалювальний сезон: хто може розраховувати на допомогу

У Пенсійному фонді пояснили, як певним категоріям громадян, які мають право на житлову субсидію, продовжити виплати в неопалювальний період.

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Після 1 травня більшість одержувачів допомоги на оплату комунальних послуг автоматично отримають субсидії й на неопалювальний період, однак є умова, повідомляє пресслужба Пенсійного фонду України.

Житлова субсидія призначається до дати закінчення опалювального сезону та розраховується з урахуванням тривалості опалювального сезону по 15 квітня.

У ПФУ зазначили, що деякі категорії одержувачів субсидії для її продовження мають подати заяву й декларацію про свої доходи і витрати.

На наступний сезон житлова субсидія призначається після особистого звернення громадян у разі, якщо:

заявник (член домогосподарства) орендує житлове приміщення, за яке оплачує житлово-комунальні послуги;

у складі домогосподарства є внутрішньо переміщені особи (ВПО);

кількість зареєстрованих осіб, які зареєстровані в домогосподарстві та фактично проживають там, менша, ніж кількість зареєстрованих;

домогосподарство претендує на призначення житлової субсидії на придбання скрапленого газу, жорсткого та рідкого пічного побутового палива.

"На підставі звернення надається житлова субсидія на неопалювальний сезон і особам, які мають право на виплату, але в опалювальний сезон розмір плати за житлово-комунальні послуги, внесок / платіж на оплату витрат на управління багатоквартирним будинком у межах соціальної норми житла та соціальних нормативів житлово-комунальне обслуговування не перевищував обсягу обов'язкового відсотка платежу", — пояснили в ПФУ.

Якщо заяву буде подано протягом перших двох місяців від початку неопалювального періоду, допомога буде призначена від початку цього періоду, але не раніше за той день, коли у вас виникло на неї право.

Нагадаємо, 18 квітня повідомлялося, чи можна отримати допомогу за наявності боргів за комуналку. Субсидію можуть отримати сім'ї, у яких розмір оплати за житлово-комунальні послуги перевищує визначений урядом мінімальний рівень, що становить 15% від загального щомісячного доходу всіх членів сім'ї.