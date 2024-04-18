Субсидії в Україні: чи можна отримати допомогу за наявності боргів за комуналку

За словами юристки Ольги Новікової, якщо є відмова в призначенні субсидії у зв'язку із заборгованістю з оплати за комунальні послуги, можна звернутися з новою заявою про призначення субсидії, де буде зазначено перелік тих послуг, за якими заборгованість відсутня.

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Субсидію можуть отримати сім'ї, у яких розмір оплати за житлово-комунальні послуги перевищує визначений урядом мінімальний рівень, що становить 15% від загального щомісячного доходу всіх членів сім'ї. Про це повідомила адвокат Ольга Новікова в коментарі виданню "Інформатор".

В Україні заборгованість з оплати житлово-комунальних послуг може стати причиною відмови в отриманні субсидії. Проте, якщо є заборгованість, субсидія не буде призначена тільки на ті послуги, за якими вона існує. У такому разі можливо подати нову заяву, зазначивши в ній перелік послуг, за якими відсутня заборгованість.

За її твердженням, питання, що стосуються надання житлових субсидій, регламентуються Положенням про порядок призначення житлових субсидій, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 року № 848 "Про спрощення процедури надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу та рідкого пічного побутового палива".

Субсидію можуть отримати сім'ї, у яких розмір платежів за послуги перевищує 15% загального місячного доходу домогосподарства і виходить за межі встановленого урядом обов'язкового платежу, визначеного в нормативах споживання.

Якщо у сім'ї є заборгованість з оплати житлово-комунальних послуг, це може стати підставою для відмови в отриманні субсидії, якщо:

заборгованість прострочена понад три місяці (на дату надання такої інформації);

строк позовної давності заборгованості (3 роки) не минув;

загальна сума заборгованості перевищує 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на день звернення за призначенням житлової субсидії.

У разі наявності заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг, у субсидії може бути відмовлено тільки на ті конкретні послуги, за якими є заборгованість. Проте, якщо відмову було отримано через цю заборгованість, можна подати нову заяву на призначення субсидії, вказавши тільки ті послуги, за якими немає заборгованості.

За словами адвоката, у разі наявності заборгованості з оплати комунальних послуг, людина має право укласти договір про реструктуризацію боргу з постачальником послуг. Копію цього договору можна додати до заяви на отримання житлової субсидії, яку подають до Пенсійного фонду. Якщо такий договір буде укладено протягом двох місяців з початку опалювального сезону, житлову субсидію можна буде отримувати з початку цього сезону.

"У разі, коли громадянин не виконує зобов'язання за договором про реструктуризацію заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг, на підставі інформації постачальників відповідних послуг за рішенням уповноваженого органу надання раніше призначеної житлової субсидії припиняється", — додала Новікова.

На які послуги можна отримати житлову субсидію

У ст. 5 Закону України "Про житлово-комунальні послуги" перелічено основні види житлово-комунальних послуг. Житлова послуга враховує управління багатоквартирними будинками. Комунальні послуги включають у себе постачання та розподіл природного газу, електроенергії, теплової енергії, гарячої води, а також забезпечення централізованого водопостачання, водовідведення та утилізацію побутових відходів.

Наразі держава надає житлові субсидії для компенсації витрат на такі послуги:

житлово-комунальних послуг,

абонентського обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються за індивідуальними договорами про надання комунальних послуг або за індивідуальними договорами з обслуговуванням внутрішньобудинкових систем про надання комунальних послуг,

витрат на управління багатоквартирним будинком, у якому створено об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, житлово-будівельний (житловий) кооператив, та витрат на комунальні послуги в такому будинку

для придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу.

Житлові субсидії на купівлю твердого та рідкого пічного палива надаються щорічно. Вони доступні для домогосподарств, які не мають централізованого опалення або не використовують природний газ чи електрику для індивідуального опалення.

Також нагадаємо, що в Україні внутрішньо переміщені особи (ВПО) отримуватимуть спеціальну субсидію на оренду житла. Розмір субсидії залежатиме від вартості оренди житла в регіонах, куди перемістилися громадяни.