Комунальні платежі в Україні: як оплатити ЖКП частинами в разі заборгованості

Для укладення договору слід звернутися до сервісного центру ЦКС за попереднім записом.

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У столиці України діє спеціальна програма, що пропонує розстрочку оплати за житлово-комунальні послуги за умови укладення відповідного договору. Про це повідомили на сайті КМДА.

Центр комунального сервісу (ЦКС) закликає мешканців Києва укладати договори реструктуризації заборгованості за комунальні послуги. Особливо важливо це в період неопалювального сезону, коли відсутня оплата за опалення і фінансові зобов'язання значно зменшуються.

"Під час укладання договору фахівці центру обговорюють індивідуальні аспекти та платіжні можливості споживача. А, найголовніше, коли ви реструктуризували борг, то ви уникнете примусового стягнення боргів через суд і ризику припинення надання вам послуг", — наголосила заступниця директора Центру комунального сервісу Юлія Петрик.

Оформити зазначений договір можливо в одному з районних сервісних центрів ЦКС за попереднім записом або підписати його віддалено з використанням електронного цифрового підпису.

Для укладення договору реструктуризації боргів потрібні такі документи:

заява;

документи, що підтверджують особу та право власності на майно;

картку платника податків (ІПН);

договори про надання житлово-комунальних послуг.

Також нагадаємо, що в Україні внутрішньо переміщені особи (ВПО) отримуватимуть спеціальну субсидію на оренду житла. Розмір субсидії залежатиме від вартості оренди житла в регіонах, куди перемістилися громадяни.