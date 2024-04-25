Коммунальные платежи в Украине: как оплатить ЖКУ частями в случае задолженности

Для заключения договора следует обратиться в сервисный центр ЦКС за предварительной записью.

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В столице Украины действует специальная программа, предлагающая рассрочку оплаты за жилищно-коммунальные услуги при условии заключения соответствующего договора. Об этом сообщили на сайте КГГА.

Центр коммунального сервиса (ЦКС) призывает жителей Киева заключать договоры реструктуризации задолженности по коммунальным услугам. Особенно важно это в период неотапливаемого сезона, когда отсутствует оплата за отопление и финансовые обязательства значительно уменьшаются.

"При заключении договора специалисты центра обсуждают индивидуальные аспекты и платежные возможности потребителя. А, самое главное, когда вы реструктуризировали долг, то вы избежите принудительного взыскания долгов через суд и риска прекращения предоставления вам услуг", — подчеркнула заместитель директора Центра коммунального сервиса Юлия Петрик.

Оформить указанный договор возможно в одном из районных сервисных центров ЦКС по предварительной записи либо подписать его удаленно с использованием электронной цифровой подписи.

Для заключения договора реструктуризации долгов требуются следующие документы:

заявление;

документы, подтверждающие личность и право собственности на имущество;

карточку налогоплательщика (ИНН);

договоры о предоставлении жилищно-коммунальных услуг.

Также напомним, что в Украине внутренне перемещенные лица (ВПЛ) будут получать специальную субсидию на аренду жилья. Размер субсидии будет зависеть от стоимости аренды жилья в регионах, куда переместились граждане.