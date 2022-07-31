Гибель Алексея Вадатурского была умышленным убийством, - Подоляк

Удар по Николаеву, в результате которого погиб украинский аграрий, был специально нацелен на его дом.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк не считает гибель генерального директора и владельца украинской сельскохозяйственной компании "Нибулон" Алексея Вадатурского случайностью. Подоляк назвал это событие хорошо продуманным и организованным умышленным убийством. Об этом Михаил Подоляк написал в своем Telegram-канале.

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О том, что украинский миллионер и владелец компании "Нибулон" Алексей Вадатурский погиб во время ночных обстрелов Николаева 31 июля 2022 года Фокус уже писал. О смерти предпринимателя сообщили местные СМИ, а в местных пабликах появилось даже видео разрушенного дома, где предположительно погиб предприниматель и его жена.

По словам Подоляка, Алексей Вадатурский был одним из значимых людей в аграрной отрасли Украины, ключевым человеком и одним из основных работодателей в Николаевской области.

Советник главы Офиса президента считает, что российская ракета была нацелена специально не просто на дом Вадатурского, а конкретно на его спальню.

[ + – ] Украинский миллионер и владелец компании "Нибулон" Алексей Вадатурский погиб во время ночных обстрелов Николаева 31 июля 2022 года Фото: wikipedia

"Нет никаких сомнений в том, что Вадатурский был целью ракетного удара и было точное наведение на его дом", — пишет Подоляк.

По словам Подоляка, подобный точечный ракетный удар, который привел к смерти человека, имеющего прямое отношение к украинскому зерну, по мнению Кремля должен заставить украинцев сдать страну.

"Кампания террора продолжается, кремлевские маньяки считают, что такой теракт, а также издевательства над нашими пленными военными, удар по Дому офицеров в Виннице, взрыв в Еленовке, заставят украинцев стать на колени", — написал Подоляк.

Советник главы Офиса президента высказал сочувствие родным и близким Героя Украины Алексея Вадатурского.

"История не помнит случаев, когда террористы заставили бы кого-то сдаться. Россия сделала огромную ошибку, когда встала на эту скользкую тропу. Эта ошибка навсегда впишет слово "россия" самыми черными буквами в мировую историю" – написал Михаил Подоляк.

Как уже писал Фокус, Путин объявил о поставках гиперзвуковых ракет "Циркон" флоту РФ. Первым на боевое дежурство с гиперзвуковым комплексом заступит российский фрегат "Адмирал Горшков". Но где он будет плавать до сих пор неизвестно.

Также Фокус писал о том, что США покупают для Украины ЗРК NASAMS, которые защищают Белый дом. По словам представителя Пентагона, Вашингтон уже находится в процессе закупки данных ракетных систем.