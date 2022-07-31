"Преград для них нет": Путин объявил о поставках гиперзвуковых ракет "Циркон" флоту РФ

Первым с гиперзвуковым комплексом на боевое дежурство заступит фрегат "Адмирал Горшков". Место его службы российский лидер оставил в тайне.

Поставка гиперзвуковых ракетных комплексов "Циркон" в Вооруженные силы России начнется уже в ближайшие месяцы. Первым это оружие получит фрегат "Адмирал Горшков". Об этом во время выступления в Санкт-Петербурге на параде в честь Дня Военно-морского флота РФ 31 июля заявил президент России Владимир Путин, сообщает "РИА Новости".

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По словам Путина, Россия готова обеспечивать защиту своих интересов "твердо и всеми средствами", а ключевым фактором в этом вопросе являются возможности военно-морского флота РФ.

"Достаточно упомянуть новейшие, не имеющие аналогов в мире гиперзвуковые ракетные комплексы "Циркон", для которых нет никаких преград. Уважаемые товарищи, их поставка в вооруженные силы России начнется в ближайшие месяцы", — сказал президент России.

Лидер РФ добавил, что первым с этим оружием на борту заступит на боевое дежурство фрегат Северного флота ВМФ России "Адмирал Горшков". При этом Путин не стал раскрывать место несения службы корабля с "Цирконом" — по словам главы Кремля, дислокация судна будет выбрана "исходя из интересов обеспечения безопасности России".

Также Путин рассказал, что сегодня он утвердил новую морскую доктрину РФ, в которой "открыто обозначены границы и зоны национальных интересов" государства-агрессора. Президент России уточнил, что речь, прежде всего, идет об Арктических акваториях, водах Черного, Охотского и Берингова морей, Балтийском и Курильском проливах.

"Национальные интересы Российской Федерации как великой морской державы распространяются на весь Мировой океан и Каспийское море", — говорится в доктрине.

"Курс США на доминирование", после принятия этого документа, стал главной угрозой России в Мировом океане.

Напомним, в феврале 2019 года президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию сообщил, что российская ракета "Циркон", или 3М22, с весом боевой части 300-400 кг способна развивать скорость около 9 Махов (примерно 11 тысяч км/час) и может уничтожать как морские, так и наземные цели. О завершении испытаний этой ракеты Минобороны РФ отчитывалось еще в июле 2020 года. В январе 2022 года российский регулятор рекомендовал принять "Циркон" на вооружение надводных кораблей Военно-морского флота РФ.

В 2019 году российские пропагандистские СМИ сообщали, что РФ может использовать "Циркон" против "центров принятия решений", включая здание Пентагона и пункт управления президента США.

В мае этого года Министерство обороны РФ сообщило о проведении испытаний гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон" в Баренцевом море, которое омывает берега Финляндии и Швеции.

Также Фокус писал о новых британских ракетах, которые могут стать ответом на российский "Циркон".