Угроза российским "Цирконам": Великобритания оснастит эсминцы новыми ракетами (фото)
Противоракетные комплексы Aster 30 Block I смогут уничтожать баллистические ракеты с дальностью полета до 600 км. В НАТО такое оружие было лишь у кораблей США с зенитными ракетами SM-6.
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Министерство обороны Великобритании подписало контракт на модернизацию эсминцев Type 45, на корабли собираются поставить противоракетные комплексы Aster 30 Block I. Об этом пишет военное издание Defence 24.
Контракт на 300 млн фунтов стерлингов значительно укрепит возможности британского флота, Лондон присоединился к программе ракет которые используют вооруженные силы Италии и Франции в наземных зенитных комплексах SAMP/T.
Минобороны Британии указывает, что новый контракт откроет более 100 новых рабочих мест, в том числе для высококвалифицированных технологических специалистов в проектировании систем, программировании и машиностроении.
Эсминцы Type 45 ВС Великобритании пока оснащены ракетами Aster 30 Block 0 для средств ПВО средней дальности. Комплекс способен сбить обычные крылатые ракеты, противокорабельные ракеты, самолеты, вертолеты и дроны.
Ответ российскому "Циркону"
Военные говорят, что стандартная ракета Aster 30 Block I может сбивать баллистические ракеты с дальностью полета до 600 км. Европейский производитель ракетных систем MBDA заканчивает разработку новой версии Block 1NT, которая будет поражать более совершенные ракеты с дальностью полета до 1500 км.
Новое британское оружие, по утверждению авторов материала, станет ответом на российские гиперзвуковые ракеты "Циркон", которые считались "угрозой для британских авианосцев".
Летные характеристики этих баллистических ракет и российских "цирконов" несколько похожи – этого может быть достаточно для того, чтобы новые ракеты смогли им противодействовать.
Благодаря ракетам Aster 30 Block I британские эсминцы получат возможность противодействия баллистическим ракетам на заключительном этапе полета. В НАТО такой возможностью обладали только американские корабли, снабженные зенитными ракетами SM-6 производства компании Raytheon.
Ракетная нагрузка платформы эсминца может увеличиться с 48 до 72 ракет.
Напомним, что 14 мая ВВС США провели первое успешное испытание оружия быстрого реагирования воздушного базирования – ракету AGM-183A ARRW. Снаряд выпустили из самолета B-52H Stratofortress, он достиг гиперзвуковой скорости (более 6 тыс. км/ч).
В начале мая Пентагон подсчитал, что РФ выпустила по Украине до 12 гиперзвуковых ракет, американское командование не обладает "идеальным подсчетом" всех пусков.
ВС РФ 9 мая ударили тремя гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" по Одесской области, снаряды летели с бомбардировщика Ту-22.