Угроза российским "Цирконам": Великобритания оснастит эсминцы новыми ракетами (фото)

Противоракетные комплексы Aster 30 Block I смогут уничтожать баллистические ракеты с дальностью полета до 600 км. В НАТО такое оружие было лишь у кораблей США с зенитными ракетами SM-6.

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Министерство обороны Великобритании подписало контракт на модернизацию эсминцев Type 45, на корабли собираются поставить противоракетные комплексы Aster 30 Block I. Об этом пишет военное издание Defence 24.

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Контракт на 300 млн фунтов стерлингов значительно укрепит возможности британского флота, Лондон присоединился к программе ракет которые используют вооруженные силы Италии и Франции в наземных зенитных комплексах SAMP/T.

Минобороны Британии указывает, что новый контракт откроет более 100 новых рабочих мест, в том числе для высококвалифицированных технологических специалистов в проектировании систем, программировании и машиностроении.

[ + – ] Пуск ракеты Aster 30 Block I с корабля

Эсминцы Type 45 ВС Великобритании пока оснащены ракетами Aster 30 Block 0 для средств ПВО средней дальности. Комплекс способен сбить обычные крылатые ракеты, противокорабельные ракеты, самолеты, вертолеты и дроны.

Ответ российскому "Циркону"

Военные говорят, что стандартная ракета Aster 30 Block I может сбивать баллистические ракеты с дальностью полета до 600 км. Европейский производитель ракетных систем MBDA заканчивает разработку новой версии Block 1NT, которая будет поражать более совершенные ракеты с дальностью полета до 1500 км.

Новое британское оружие, по утверждению авторов материала, станет ответом на российские гиперзвуковые ракеты "Циркон", которые считались "угрозой для британских авианосцев".

[ + – ] Устройство российской противокорабельной ракеты "Циркон"

Летные характеристики этих баллистических ракет и российских "цирконов" несколько похожи – этого может быть достаточно для того, чтобы новые ракеты смогли им противодействовать.

Благодаря ракетам Aster 30 Block I британские эсминцы получат возможность противодействия баллистическим ракетам на заключительном этапе полета. В НАТО такой возможностью обладали только американские корабли, снабженные зенитными ракетами SM-6 производства компании Raytheon.

Ракетная нагрузка платформы эсминца может увеличиться с 48 до 72 ракет.

Напомним, что 14 мая ВВС США провели первое успешное испытание оружия быстрого реагирования воздушного базирования – ракету AGM-183A ARRW. Снаряд выпустили из самолета B-52H Stratofortress, он достиг гиперзвуковой скорости (более 6 тыс. км/ч).

В начале мая Пентагон подсчитал, что РФ выпустила по Украине до 12 гиперзвуковых ракет, американское командование не обладает "идеальным подсчетом" всех пусков.

ВС РФ 9 мая ударили тремя гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" по Одесской области, снаряды летели с бомбардировщика Ту-22.