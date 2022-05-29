Загроза російським "Цирконам": Великобританія оснастить есмінці новими ракетами (фото)

Протиракетні комплекси Aster 30 Block I зможуть знищувати балістичні ракети з дальністю польоту до 600 км. У НАТО така зброя була лише у кораблів США із зенітними ракетами SM-6.

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Міністерство оборони Великобританії підписало контракт на модернізацію есмінців Type 45, на кораблі мають намір поставити протиракетні комплекси Aster 30 Block I. Про це пише військове видання Defence 24.

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Контракт на 300 млн фунтів стерлінгів значно зміцнить можливості британського флоту, Лондон приєднався до програми ракет, які використовують збройні сили Італії та Франції в наземних зенітних комплексах SAMP/T.

Міноборони Британії вказує на те, що новий контракт відкриє понад 100 нових робочих місць, зокрема для висококваліфікованих технологічних фахівців у проєктуванні систем, програмуванні та машинобудуванні.

[ + – ] Пуск ракети Aster 30 Block I з корабля

Есмінці Type 45 ВС Великобританії поки що оснащені ракетами Aster 30 Block 0 для засобів ППО середньої дальності. Комплекс здатний збити звичайні крилаті ракети, протикорабельні ракети, літаки, гелікоптери та дрони.

Відповідь російському "Циркону"

Військові кажуть, що стандартна ракета Aster 30 Block I може збивати балістичні ракети з дальністю польоту до 600 км. Європейський виробник ракетних систем MBDA закінчує розробку нової версії Block 1NT, яка вражатиме досконаліші ракети з дальністю польоту до 1 500 км.

Нова британська зброя, як стверджують автори матеріалу, стане відповіддю на російські гіперзвукові ракети "Циркон", які вважалися "загрозою для британських авіаносців".

[ + – ] Будова російської протикорабельної ракети "Циркон"

Літні характеристики цих балістичних ракет і російських "цирконів" дещо схожі – цього може бути достатньо для того, щоб нові ракети змогли їм протидіяти.

Завдяки ракетам Aster 30 Block I британські есмінці матимуть можливість протидії балістичним ракетам на заключному етапі польоту. У НАТО таку можливість мали тільки американські кораблі, забезпечені зенітними ракетами SM-6 виробництва компанії Raytheon.

Ракетне навантаження платформи есмінця може збільшитися із 48 до 72 ракет.

Нагадаємо, що 14 травня ВПС США провели перше успішне випробування зброї швидкого реагування повітряного базування – ракету AGM-183A ARRW. Снаряд випустили з літака B-52H Stratofortress, він досягнув гіперзвукової швидкості (понад 6 тис. км/год).

На початку травня Пентагон підрахував, що РФ випустила по Україні до 12 гіперзвукових ракет, американське командування не має "ідеального підрахунку" всіх пусків.

ЗС РФ 9 травня вдарили трьома гіперзвуковими ракетами "Кинжал" по Одеській області, снаряди летіли з бомбардувальника Ту-22.