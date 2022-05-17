У п'ять разів вище за швидкість звуку. ВПС США успішно випробували гіперзвукову ракету

Успішні випробування ракети AGM-183A ARRW відбулися після року невдач.

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ВПС США 14 травня провели перше успішне випробування Зброї швидкого реагування повітряного базування (ARRW), давши новий поштовх розвитку гіперзвукової програми, повідомляє Air Force Magazine з посиланням на пресреліз американських ВПС.

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Біля узбережжя Південної Каліфорнії ракета AGM-183A ARRW відокремилася від крила літака B-52H Stratofortress, потім її прискорювач спалахнув і горів протягом очікуваного часу, досягнувши гіперзвукової швидкості — принаймні в п'ять разів перевищує швидкість звуку: понад 6 тис. км/год.

Випробування провели 419-та льотно-випробувальна ескадрилья та об'єднана випробувальна група Global Power Bomber із бази ВПС "Едвардс" у Каліфорнії.

[ + – ] Так виглядав концепт запуску гіперзвукової ракети з бомбардувальника B-52. Тепер проєкт став реальністю Фото: airforcemag.com

"Наша висококваліфікована команда увійшла в історію, створивши першу гіперзвукову зброю повітряного базування, — заявив підполковник Майкл Юнгквіст, командир 419-ї ескадрильї і директор CTF GPB. — Ми робимо все можливе, щоб якнайшвидше доставити цю зброю, яка змінює правила гри, на бойові винищувачі".

Чому в США такі раді цьому успіху

Air Force Magazine зазначає, що програму ARRW понад рік переслідували невдачі: у 2021 році ракета провалила три льотні випробування. У квітні ракета не змогла залишити пілон, у липні відокремилася від літака, але прискорювач не запустився, у грудні ракета знову не відокремилася. Це призвело до того, що ВПС урізали бюджет на закупівлю ракети зі своїх заявок на 2022 і 2023 роки.

Водночас ВПС перенаправили більшу частину фінансування досліджень у 2023 році на крилату ракету Hypersonic Attack. Ці дві системи мають важливі відмінності. ARRW — це планувальна зброя, яка вистрілюється в атмосферу та використовує енергію ракети для польоту до цілі, тоді як HACM рухається завдяки повітряно-реактивному двигуну.

Після нового успішного випробування ARRW генерал Хіт А. Коллінз, виконавчий директор програми ВПС з озброєння, заявив про те, що США й надалі працюватимуть над створенням гіперзвукової техніки. "Ми готові спиратися на те, чого навчилися, і продовжувати розвивати гіперзвукову програму", — сказав він.

Як повідомлялося, гіперзвукові ракети багато військових експертів вважають зброєю майбутнього. Американські військові працюють над сімдесятьма різними видами гіперзвукової зброї, на які вони запросили фінансування у розмірі $15 млрд.

Як раніше повідомляв Фокус, гіперзвукову ракету AGM-183 розробила компанія Lockheed Martin. Швидкість ракети має досягати від 17 до 20 махів (приблизно 25 тис. км/год). Для порівняння, максимальна швидкість російських гіперзвукових ракет "Кинжал" досягає 14 688 км/год. Американська ракета призначена для ураження сухопутних цілей, кораблів та об'єктів, які швидко змінюють своє положення.

Фокус також писав, як пройшли випробування гіперзвукової ракети у квітні 2021 року.

Нагадаємо, за даними Пентагону, з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну країна-агресор випустила по українській території від 10 до 12 гіперзвукових ракет "Кинжал".

9 травня війська РФ запустили три "Кинджали" по Одеській області. Їх запускали зі стратегічного бомбардувальника Ту-22.