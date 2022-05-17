В пять раз выше скорости звука. ВВС США успешно испытали гиперзвуковую ракету

Успешные испытания ракеты AGM-183A ARRW прошли после года неудач.

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ВВС США 14 мая провели первое успешное испытание Оружия быстрого реагирования воздушного базирования (ARRW), дав новый толчок развитию гиперзвуковой программы, сообщает Air Force Magazine со ссылкой на пресс-релиз американских ВВС.

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У побережья Южной Калифорнии ракета AGM-183A ARRW отделилась от крыла самолета B-52H Stratofortress, затем ее ускоритель воспламенился и горел в течение ожидаемого времени, достигнув гиперзвуковой скорости — по крайней мере в пять раз превышающей скорость звука: свыше 6 тыс. км/ч.

Испытания провели 419-я летно-испытательная эскадрилья и объединенная испытательная группа Global Power Bomber с базы ВВС "Эдвардс" в Калифорнии.

[ + – ] Так выглядел концепт запуска гиперзвуковой ракеты с бомбардировщика B-52. Теперь проект стал реальностью Фото: airforcemag.com

"Наша высококвалифицированная команда вошла в историю, создав первое гиперзвуковое оружие воздушного базирования, — заявил подполковник Майкл Юнгквист, командир 419-й эскадрильи и директор CTF GPB. — Мы делаем все возможное, чтобы как можно скорее доставить это меняющее правила игры оружие на боевые истребители".

Почему в США так рады этому успеху

Air Force Magazine отмечает, что программу ARRW более года преследовали неудачи: в 2021 году ракета провалила три летных испытания. В апреле ракета не смогла покинуть пилон, в июле отделилась от самолета, но ускоритель не запустился, в декабре ракета снова не отделилась. Это привело к тому, что ВВС урезали бюджет на закупку ракеты из своих заявок на 2022 и 2023 годы.

В то же время ВВС перенаправили большую часть финансирования исследований в 2023 году на крылатую ракету Hypersonic Attack. Эти две системы имеют принципиальные отличия. ARRW — это планирующее оружие, которое выстреливается в атмосферу и использует энергию ракеты для полета к цели, в то время как HACM движется благодаря воздушно-реактивному двигателю.

После нового успешного испытания ARRW генерал Хит А. Коллинз, исполнительный директор программы ВВС по вооружению, заявил о том, что США и дальше будут работать над созданием гиперзвуковой техники. "Мы готовы опираться на то, чему научились, и продолжать развивать гиперзвуковую программу", — сказал он.

Как сообщалось, гиперзвуковые ракеты многие военные эксперты считают оружием будущего. Американские военные работают над семьюдесятью различными видами гиперзвукового оружия, на которые они запросили финансирование в размере $15 млрд.

Как ранее сообщал Фокус, гиперзвуковую ракету AGM-183 разработала компания Lockheed Martin. Скорость ракеты должна достигать от 17 до 20 Махов (около 25 тыс. км/ч). Для сравнения, максимальная скорость российских гиперзвуковых ракет "Кинжал" достигает 14688 км/ч. Американская ракета предназначена для поражения сухопутных целей, кораблей и объектов, которые быстро меняют свое положение.

Фокус также писал, как прошли испытания гиперзвуковой ракеты в апреле 2021 года.

Напомним, по данным Пентагона, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину страна-агрессор выпустила по украинской территории от 10 до 12 гиперзвуковых ракет "Кинжал".

9 мая войска РФ запустили три "Кинжала" по Одесской области. Их запускали со стратегического бомбардировщика Ту-22.