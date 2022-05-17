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В пять раз выше скорости звука. ВВС США успешно испытали гиперзвуковую ракету

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AGM-183A ARRW, гиперзвуковая ракета, ВВС США, испытания оружия
Фото: airforcemag.com | Гиперзвуковая ракета AGM-183A ARRW

Успешные испытания ракеты AGM-183A ARRW прошли после года неудач.

ВВС США 14 мая провели первое успешное испытание Оружия быстрого реагирования воздушного базирования (ARRW), дав новый толчок развитию гиперзвуковой программы, сообщает Air Force Magazine со ссылкой на пресс-релиз американских ВВС.

У побережья Южной Калифорнии ракета AGM-183A ARRW отделилась от крыла самолета B-52H Stratofortress, затем ее ускоритель воспламенился и горел в течение ожидаемого времени, достигнув гиперзвуковой скорости — по крайней мере в пять раз превышающей скорость звука: свыше 6 тыс. км/ч.

Испытания провели 419-я летно-испытательная эскадрилья и объединенная испытательная группа Global Power Bomber с базы ВВС "Эдвардс" в Калифорнии.

ARRW AGM-183A гиперзвуковая ракета
Так выглядел концепт запуска гиперзвуковой ракеты с бомбардировщика B-52. Теперь проект стал реальностью
Фото: airforcemag.com

"Наша высококвалифицированная команда вошла в историю, создав первое гиперзвуковое оружие воздушного базирования, — заявил подполковник Майкл Юнгквист, командир 419-й эскадрильи и директор CTF GPB. — Мы делаем все возможное, чтобы как можно скорее доставить это меняющее правила игры оружие на боевые истребители".

Почему в США так рады этому успеху

Air Force Magazine отмечает, что программу ARRW более года преследовали неудачи: в 2021 году ракета провалила три летных испытания. В апреле ракета не смогла покинуть пилон, в июле отделилась от самолета, но ускоритель не запустился, в декабре ракета снова не отделилась. Это привело к тому, что ВВС урезали бюджет на закупку ракеты из своих заявок на 2022 и 2023 годы.

В то же время ВВС перенаправили большую часть финансирования исследований в 2023 году на крылатую ракету Hypersonic Attack. Эти две системы имеют принципиальные отличия. ARRW — это планирующее оружие, которое выстреливается в атмосферу и использует энергию ракеты для полета к цели, в то время как HACM движется благодаря воздушно-реактивному двигателю.

После нового успешного испытания ARRW генерал Хит А. Коллинз, исполнительный директор программы ВВС по вооружению, заявил о том, что США и дальше будут работать над созданием гиперзвуковой техники. "Мы готовы опираться на то, чему научились, и продолжать развивать гиперзвуковую программу", — сказал он.

Как сообщалось, гиперзвуковые ракеты многие военные эксперты считают оружием будущего. Американские военные работают над семьюдесятью различными видами гиперзвукового оружия, на которые они запросили финансирование в размере $15 млрд.

Как ранее сообщал Фокус, гиперзвуковую ракету AGM-183 разработала компания Lockheed Martin. Скорость ракеты должна достигать от 17 до 20 Махов (около 25 тыс. км/ч). Для сравнения, максимальная скорость российских гиперзвуковых ракет "Кинжал" достигает 14688 км/ч. Американская ракета предназначена для поражения сухопутных целей, кораблей и объектов, которые быстро меняют свое положение.

Фокус также писал, как прошли испытания гиперзвуковой ракеты в апреле 2021 года.

Напомним, по данным Пентагона, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину страна-агрессор выпустила по украинской территории от 10 до 12 гиперзвуковых ракет "Кинжал".

9 мая войска РФ запустили три "Кинжала" по Одесской области. Их запускали со стратегического бомбардировщика Ту-22.