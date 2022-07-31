"Перешкод для них немає": Путін оголосив про постачання гіперзвукових ракет "Циркон" флоту РФ

Першим із гіперзвуковим комплексом на бойове чергування заступить фрегат "Адмірал Горшков". Місце його служби російський лідер залишив у таємниці.

Постачання гіперзвукових ракетних комплексів "Циркон" до Збройних сил Росії розпочнеться вже найближчими місяцями. Першим цю зброю отримає фрегат "Адмірал Горшков". Про це під час виступу в Санкт-Петербурзі на параді з нагоди Дня Військово-морського флоту РФ 31 липня заявив президент Росії Володимир Путін, повідомляє "РИА Новости".

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За словами Путіна, Росія готова забезпечувати захист своїх інтересів "твердо і всіма засобами", а ключовим фактором у цьому питанні є можливості військово-морського флоту РФ.

"Досить згадати новітні гіперзвукові ракетні комплекси "Циркон", які не мають аналогів у світі, для яких немає жодних перешкод. Шановні товариші, їхнє постачання до збройних сил Росії почнеться в найближчі місяці", — сказав президент Росії.

Лідер РФ додав, що першим з цією зброєю на борту заступить на бойове чергування фрегат Північного флоту ВМФ Росії "Адмірал Горшков". При цьому Путін не став розкривати місце несення служби корабля з "Цирконом" — за словами глави Кремля, дислокацію судна буде обрано "виходячи з інтересів забезпечення безпеки Росії".

Також Путін розповів, що сьогодні він затвердив нову морську доктрину РФ, у якій "відкрито позначено кордони та зони національних інтересів" держави-агресора. Президент Росії уточнив, що йдеться, перш за все, про Арктичні акваторії, води Чорного, Охотського і Берингова морів, Балтійську і Курильську протоки.

"Національні інтереси Російської Федерації як великої морської держави поширюються на весь Світовий океан та Каспійське море", — йдеться у доктрині.

"Курс США на домінування", після ухвалення цього документа, став головною загрозою Росії у Світовому океані.

Нагадаємо, у лютому 2019 року президент РФ Володимир Путін у посланні до Федеральних зборів повідомив, що російська ракета "Циркон", або 3М22, з вагою бойової частини 300-400 кг здатна розвивати швидкість близько 9 махів (приблизно 11 тисяч км/год) і може знищувати як морські, і наземні цілі. Про завершення випробувань цієї ракети Міноборони РФ звітував ще у липні 2020 року. У січні 2022 року російський регулятор рекомендував ухвалити "Циркон" на озброєння надводних кораблів Військово-морського флоту РФ.

У 2019 році російські пропагандистські ЗМІ повідомляли, що РФ може використовувати "Циркон" проти "центрів прийняття рішень", включаючи будівлю Пентагону та пункт управління президента США.

У травні цього року Міністерство оборони РФ повідомило про проведення випробувань гіперзвукової крилатої ракети "Циркон" у Баренцевому морі, яке омиває береги Фінляндії та Швеції.

Також Фокус писав про нові британські ракети, які можуть стати відповіддю на російський "Циркон".