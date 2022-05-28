Російський корабель випустив гіперзвукову ракету біля Швеції та Фінляндії (відео)

Фрегат "Адмірал Горшков", перебуваючи в Баренцевому морі, уразив ракетою "Циркон" мішень, яка знаходилася на відстані 1 тис. кілометрів.

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Російський фрегат "Адмірал Флоту Радянського Союзу Горшков" провів випробування гіперзвукової крилатої ракети "Циркон" у Баренцевому морі, яке омиває береги Фінляндії та Швеції, які недавно заявили про намір вступити до НАТО. Про це у суботу, 28 травня, повідомила пресслужба Міністерства оборони РФ у своєму телеграм-каналі.

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За даними представників відомства, головний фрегат проєкту 22350, перебуваючи в акваторії Баренцевого моря, випустив ракету "за морською мішенною позицією", яка знаходилася в Білому морі.

У Міноборони РФ уточнили, що стрільба проводилася "у межах випробувань". Відомство з посиланням на цей "об'єктивний контроль" додало, що "Циркон" успішно уразив ціль, яка знаходилася на відстані близько 1 тис. кілометрів.

У лютому 2019 року президент РФ Володимир Путін у посланні до Федеральних зборів повідомив, що російська ракета "Циркон", або 3М22, з вагою бойової частини 300-400 кг здатна розвивати швидкість близько 9 махів (приблизно 11 тисяч км/год) і може знищувати як морські, і наземні цілі Про завершення випробувань цієї ракети Міноборони РФ звітував ще у липні 2020 року. У січні 2022 року російський регулятор рекомендував ухвалити "Циркон" на озброєння надводних кораблів Військово-морського флоту РФ.

У 2019 році російські пропагандистські ЗМІ повідомляли, що РФ може використовувати "Циркон" проти "центрів прийняття рішень", включаючи будівлю Пентагону та пункт управління президента США.

18 травня цього року офіційний представник Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова заявила, що відповідь держави-агресора на майбутнє вступу Швеції та Фінляндії до НАТО "буде сюрпризом", який розробляє Міноборони Росії.