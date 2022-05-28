Российский корабль выпустил гиперзвуковую ракету возле Швеции и Финляндии (видео)

Фрегат "Адмирал Горшков", находясь в Баренцевом море поразил ракетой "Циркон" мишень, которая находилась на расстоянии 1 тыс. километров.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Российский фрегат "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" провел испытания гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон" в Баренцевом море, которое омывает берега Финляндии и Швеции, недавно заявивших о намерении вступить в НАТО. Об этом в субботу, 28 мая, сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ в своем телеграм-канале.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Военный Фокус" в Facebook Подписаться

По данным представителей ведомства, головной фрегат проекта 22350, находясь в акватории Баренцева моря, выпустил ракету "по морской мишенной позиции", которая находилась в Белом море.

В Минобороны РФ уточнили, что стрельба проводилась "в рамках испытаний". Ведомство со ссылкой на данный "объективного контроля" добавило, что "Циркон" успешно поразил мишень, которая находилась на расстоянии около 1 тыс. километров.

В феврале 2019 года президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию сообщил, что российская ракета "Циркон", или 3М22, с весом боевой части 300-400 кг способна развивать скорость около 9 Махов (примерно 11 тысяч км/час) и может уничтожать как морские, так и наземные цели. О завершении испытаний этой ракеты Минобороны РФ отчитывалось еще в июле 2020 года. В январе 2022 года российский регулятор рекомендовал принять "Циркон" на вооружение надводных кораблей Военно-морского флота РФ.

В 2019 году российский пропагандистские СМИ сообщали, что РФ может использовать "Циркон" против "центров принятия решений", включая здание Пентагона и пункт управления президента США.

18 мая этого года официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что ответ государства-агрессора на будущее вступление Швеции и Финляндии в НАТО "будет сюрпризом", который разрабатывает Минобороны России.