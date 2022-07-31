Загибель Олексія Вадатурського була умисним убивством, — Подоляк

Удар по Миколаєву, внаслідок якого загинув український аграрій, був спеціально націлений на його будинок.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк не вважає загибель генерального директора та власника української сільськогосподарської компанії "Нібулон" Олексія Вадатурського випадковістю. Подоляк назвав цю подію добре продуманим та організованим умисним убивством. Про це Михайло Подоляк написав у своєму Telegram-каналі.

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Про те, що український мільйонер та власник компанії "Нібулон" Олексій Вадатурський загинув під час нічних обстрілів Миколаєва 31 липня 2022 року, Фокус вже писав. Про смерть підприємця повідомили місцеві ЗМІ, а в місцевих пабліках з'явилося навіть відео зруйнованого будинку, де, ймовірно, загинув підприємець та його дружина.

За словами Подоляка, Олексій Вадатурський був одним із значних людей в аграрній галузі України, ключовою людиною та одним із основних роботодавців у Миколаївській області.

Радник глави Офісу президента вважає, що російська ракета була спрямована спеціально не просто на будинок Вадатурського, а саме на його спальню.

[ + – ] Український мільйонер та власник компанії "Нібулон" Олексій Вадатурський загинув під час нічних обстрілів Миколаєва 31 липня 2022 року Фото: wikipedia

"Немає жодних сумнівів у тому, що Вадатурський був ціллю ракетного удару і було точне наведення на його дім", — пише Подоляк.

За словами Подоляка, подібний точковий ракетний удар, який спричинив смерть людини, яка має пряме відношення до українського зерна, на думку Кремля має змусити українців здати країну.

"Кампанія терору триває, кремлівські маніяки вважають, що такий теракт, а також знущання з наших полонених військових, удар по Дому офіцерів у Вінниці, вибух у Оленівці, змусять українців стати на коліна", — написав Подоляк.

Радник глави Офісу президента висловив співчуття рідним та близьким Героя України Олексія Вадатурського.

"Історія не пам'ятає випадків, коли терористи змусили б когось здатися. Росія зробила величезну помилку, коли стала на цю слизьку стежку. Ця помилка назавжди впише слово "росія" найчорнішими літерами у світову історію" — написав Михайло Подоляк.

Як уже писав Фокус, Путін оголосив про постачання гіперзвукових ракет "Циркон" флоту РФ. Першим на бойове чергування з гіперзвуковим комплексом заступить російський фрегат "Адмірал Горшков". Але де він плаватиме досі невідомо.

Також Фокус писав про те, що США купують для України ЗРК NASAMS, які захищають Білий дім. За словами представника Пентагону, Вашингтон вже перебуває у процесі закупівлі даних ракетних систем.