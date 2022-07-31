США купують для України ЗРК NASAMS, які захищають Білий дім, — Пентагон

У Міноборони Сполучених Штатів просуваються у питанні придбання систем ППО середньої дальності.

Сполучені Штати перебувають у процесі закупівлі зенітно-ракетних комплексів NASAMS для передачі їх Україні. Про це на брифінгу заявив представник Міністерства оборони США, йдеться на сайті відомства.

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За словами спікерки американського відомства, вона не має докладної інформації про специфіку укладання контракту на постачання ЗРК, проте Вашингтон "вже перебуває в процесі закупівлі системи".

"У мене немає дати поставки NASAMS... Ми просуваємося в цьому питанні", — запевнила представниця Пентагону.

Мобільний комплекс NASAMS (National/Norwegian Advanced Surface to Air Missile System) — це зенітно-ракетний комплекс, що використовується як система протиповітряної оборони. Зокрема, такі комплекси задіяні у захисті Білого дому. Основна тактична одиниця ЗРК — батарея, що складається з трьох взводів: 9 пускових установок, кожна з яких може випустити 6 ракет, 3 РЛС та 1 оптоелектронний комплекс наведення NTAS. Дальність ураження: залежно від типу ракет — від 20 до 180 км. Систему NASAMS виробляє консорціум американської корпорації Raytheon Technologies та норвезької групи Kongsberg.

Нагадаємо, черговий пакет військової допомоги на суму $820 млн. Пентагон підтвердив 3 липня. Пакет зокрема включає додаткові боєприпаси для РСЗВ HIMARS, дві системи ППО NASAMS і до 150 тис. снарядів для 155 мм артилерії.

Раніше Фокус докладно розповідав, у чому особливість ЗРК NASAMS, яку може отримати Україна.