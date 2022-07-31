США купують для України ЗРК NASAMS, які захищають Білий дім, — Пентагон
У Міноборони Сполучених Штатів просуваються у питанні придбання систем ППО середньої дальності.
Сполучені Штати перебувають у процесі закупівлі зенітно-ракетних комплексів NASAMS для передачі їх Україні. Про це на брифінгу заявив представник Міністерства оборони США, йдеться на сайті відомства.
За словами спікерки американського відомства, вона не має докладної інформації про специфіку укладання контракту на постачання ЗРК, проте Вашингтон "вже перебуває в процесі закупівлі системи".
"У мене немає дати поставки NASAMS... Ми просуваємося в цьому питанні", — запевнила представниця Пентагону.
Мобільний комплекс NASAMS (National/Norwegian Advanced Surface to Air Missile System) — це зенітно-ракетний комплекс, що використовується як система протиповітряної оборони. Зокрема, такі комплекси задіяні у захисті Білого дому. Основна тактична одиниця ЗРК — батарея, що складається з трьох взводів: 9 пускових установок, кожна з яких може випустити 6 ракет, 3 РЛС та 1 оптоелектронний комплекс наведення NTAS. Дальність ураження: залежно від типу ракет — від 20 до 180 км. Систему NASAMS виробляє консорціум американської корпорації Raytheon Technologies та норвезької групи Kongsberg.
Нагадаємо, черговий пакет військової допомоги на суму $820 млн. Пентагон підтвердив 3 липня. Пакет зокрема включає додаткові боєприпаси для РСЗВ HIMARS, дві системи ППО NASAMS і до 150 тис. снарядів для 155 мм артилерії.
Раніше Фокус докладно розповідав, у чому особливість ЗРК NASAMS, яку може отримати Україна.