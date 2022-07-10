Українську ППО посилять ЗРК NASAMS, які захищали небо над Білим домом

Вибір упав на норвезьку систему, оскільки вона добре зарекомендувала себе як засіб захисту від крилатих ракет.

Україна вже працює з виробником систем протиповітряної оборони NASAMS, отримання мобільної батареї дозволить посилити захист країни, повідомив в ефірі загальнонаціонального телемарафону представник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

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За його словами, Україна раніше не надавала заявку на закупівлю цих комплексів, а на їхню поставку є черга. Однак для неї зробили виняток після того, як США, які виробляють ракети для цієї системи, включили ЗРК NASAMS до чергового пакета військової допомоги для ЗСУ.

На думку Ігната, Україні необхідно розвивати систему ППО, посилювати її сучасними системами протиракетної та протиповітряної оборони, оскільки сили та засоби, які вона використовує, застаріли. Водночас російські окупанти часто завдають ракетних ударів з території Білорусі, Росії та акваторії Чорного та Каспійського морів, від яких потрібно захистити українців.

ЗСУ бачать майже всі російські ракети, проте збивати їх непросто. Крім того, силам ППО доводиться постійно переміщатися, щоб уникати ракетних атак супротивника, оскільки на території України активно працює російська розвідка.

Що таке система NASAMS?

Мобільний комплекс NASAMS — це американо-норвезька технологія. Основна тактична одиниця ЗРК — батарея, що складається з трьох взводів: 9 пускових установок, кожна з яких може випустити 6 ракет, 3 РЛС та 1 оптоелектронний комплекс наведення NTAS.

[ + – ] ЗРК NASAMS

Основні технічні характеристики комплексу NASAMS:

Дальність ураження: залежно від типу ракет — від 20 до 180 км.

Висота ураження: до 21 км.

Імовірність ураження цілі однією ракетою: 0,85.

Час реакції: 10 секунд.

Час переведення з похідного стану до бойового: 15 хвилин.

Час переведення з бойового стану до похідного: до 3 хвилин.

Ще на етапі випробувань ЗРК NASAMS показали можливість протидії крилатим ракетам. Відомо, що у 2005 році ці ЗРК використовували для охорони повітряного простору над Білим домом та Вашингтоном під час інавгурації президента США.

Чому Україні не підходить "Залізний купол"?

Виступаючи на бізнес-конференції на платформі Forbes, міністр оборони Олексій Резніков заявив про те, що в Україні вже збудовано певний захист неба, тому російські літаки побоюються залітати на українську територію, де діє ППО. Однак українську протиповітряну оборону необхідно розвивати або отримати від західних партнерів, оскільки окупанти активно використовують ракети.

За словами міністра, в цих умовах Україні підходить далеко не будь-яка система протиракетної оборони. Наприклад, широко відома система "Залізний купол" непогано справляється із завданням захисту неба Ізраїлю. Однак вона працює проти "повільних на низьких висотах з легкою поразкою ракет, зроблених, по суті, в гаражах", а від крилатих і балістичних ракет нездатна захистити.

Нагадаємо, черговий пакет військової допомоги на суму $820 млн Пентагон підтвердив 3 липня. Пакет зокрема включає додаткові боєприпаси для РСЗВ HIMARS, дві системи ППО NASAMS і до 150 тис. снарядів для 155 мм артилерії.

Передбачається, що українським військовослужбовцям протягом кількох тижнів доведеться навчатись застосування систем NASAMS.