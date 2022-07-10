Украинскую ПВО усилят ЗРК NASAMS, которые защищали небо над Белым домом

Выбор пал на норвежскую систему, так как она хорошо зарекомендовала себя в качестве средства защиты от крылатых ракет.

Украина уже работает с производителем систем противовоздушной обороны NASAMS, получение мобильной батареи позволит усилить защиту страны, сообщил в эфире общенационального телемарафона представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

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По его словам, Украина ранее не предоставляла заявку на закупку этих комплексов, а на их поставку есть очередь. Однако для нее сделали исключение после того, как США, которые производят ракеты для этой системы, включили ЗРК NASAMS в очередной пакет военной помощи для ВСУ.

По мнению Юрия Игната, Украине необходимо развивать систему ПВО, усиливать ее современными системами противоракетной и противовоздушной обороны, так как используемые ею силы и средства устарели. В то же время российские оккупанты часто наносят ракетные удары с территории Беларуси, России и акватории Черного и Каспийского морей, от которых нужно защитить украинцев.

ВСУ видят почти все российские ракеты, однако сбивать их непросто. Кроме того, силам ПВО приходится постоянно перемещаться, чтобы избегать ракетных атак противника, так как на территории Украины активно работает российская разведка.

Что представляет собой система NASAMS

Мобильный комплекс NASAMS — это американо-норвежская разработка. Основная тактическая единица ЗРК — батарея, состоящая из трех взводов: 9 пусковых установок, каждая из которых может выпустить 6 ракет, 3 РЛС и 1 оптоэлектронный комплекс наведения NTAS.

[ + – ] ЗРК NASAMS

Основные технические характеристики комплекса NASAMS:

Дальность поражения: в зависимости от типа ракет — от 20 до 180 км.

Высота поражения: до 21 км.

Вероятность поражения цели одной ракетой: 0,85.

Время реакции: 10 секунд.

Время перевода из походного положения в боевое: 15 минут.

Время перевода из боевого положения в походное: до 3 минут.

Еще на этапе испытаний ЗРК NASAMS показали возможность противодействия крылатым ракетам. Известно, что в 2005 году эти ЗРК использовали для охраны воздушного пространства над Белым домом и Вашингтоном во время инаугурации президента США.

Почему Украине не походит "Железный купол"

Выступая на бизнес-конференции на платформе Forbes, министр обороны Алексей Резников заявил о том, что в Украине уже выстроена определенная защита неба, поэтому российские самолеты опасаются залетать на украинскую территорию, где действует ПВО. Однако украинскую противовоздушную оборону необходимо развивать или получить ее от западных партнеров, так как оккупанты активно используют ракеты

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По словам министра, в этих условиях Украине подходит далеко не всякая система противоракетной обороны. К примеру, широко известная система "Железный купол" неплохо справляется с задачей защиты неба Израиля. Однако она работает против "медленных на низких высотах с легким поражением ракет, сделанных, по существу, в гаражах", а от крылатых и баллистических ракет неспособна защитить.

Напомним, очередной пакет военной помощи на сумму $820 млн Пентагон подтвердил 3 июля. Пакет в том числе включает в себя дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS, две системы ПВО NASAMS и до 150 тыс. снарядов для 155 мм артиллерии.

Предполагается, что украинским военнослужащим в течение нескольких недель придется обучаться применению систем NASAMS.