США покупают для Украины ЗРК NASAMS, которые защищают Белый дом, — Пентагон

В Минобороны Соединенных Штатов продвигаются в вопросе приобретения систем ПВО средней дальности.

Соединенные Штаты находятся в процессе закупки зенитно-ракетных комплексов NASAMS для передачи их Украине. Об этом в ходе брифинга заявил представитель Министерства обороны США, говорится на сайте ведомства.

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По словам спикера американского ведомства, у нее нет подробной информации о специфике заключения контракта на поставки ЗРК, однако Вашингтон "уже находится в процессе закупки системы".

"У меня нет даты поставки NASAMS… Мы продвигаемся в этом вопросе", — заверила представитель Пентагона.

Мобильный комплекс NASAMS (National/Norwegian Advanced Surface to Air Missile System)— это зенитно-ракетный комплекс, используемый в качестве системы противовоздушной обороны. В частности, такие комплексы задействованы в защите Белого дома. Основная тактическая единица ЗРК — батарея, состоящая из трех взводов: 9 пусковых установок, каждая из которых может выпустить 6 ракет, 3 РЛС и 1 оптоэлектронный комплекс наведения NTAS. Дальность поражения: в зависимости от типа ракет — от 20 до 180 км. Систему NASAMS производит консорциум американской корпорации Raytheon Technologies и норвежской группы Kongsberg.

Напомним, очередной пакет военной помощи на сумму $820 млн Пентагон подтвердил 3 июля. Пакет в том числе включает в себя дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS, две системы ПВО NASAMS и до 150 тыс. снарядов для 155 мм артиллерии.

Ранее Фокус подробно рассказывал, в чем особенность ЗРК NASAMS, которые может получить Украина.