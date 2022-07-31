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Російські війська відходять із сіл у Запорізькій області: що відомо

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Фото: Telegram | Російські війська відходять із сіл у Запорізькій області

За інформацією розвідки, ЗС РФ виводять особовий склад із території двох окупованих населених пунктів — Верхній Токмак та Чернігівка.

Російські війська займають інші позиції в Запорізькій області внаслідок ударів ЗСУ у ніч проти 29 липня. Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки МО України.

Після того, як по позиціям російських окупантів поряд із селом Верхній Токмак та смт Чернігівки у Запорізькій області ЗСУ завдали удару, російські війська разом із технікою відійшли на інші позиції. Внаслідок удару в ніч на 29 липня, 40 російських військових отримали поранення, їх доправили до госпіталю міста Пологи Запорізької області.

Після того, як по позиціям російських окупантів поряд із селом Верхній Токмак та смт Чернігівка у Запорізькій області ЗСУ завдали удару, російські війська разом із технікою відійшли на інші позиції.
Після того, як по позиціям російських окупантів поряд із селом Верхній Токмак та смт Чернігівка у Запорізькій області ЗСУ завдали удару, російські війська разом із технікою відійшли на інші позиції.
Фото: Скриншот

У повідомленні Головного управління розвідки МО України сказано, що окупанти практично повністю вийшли із смт Чернігівки.

Біля цього населеного пункту залишилося кілька блокпостів і не більше ста російських військових. Особовий склад та техніку окупантів відправили до міст Токмак і Бердянська.

Пологи, Запорізька область
Особовий склад і техніку окупантів відправили до міст Токмак і Бердянськ.
Фото: Скриншот

За даними українських розвідників, російські військові під виглядом планової ротації планують повністю залишити Чернігівку та вже почали мінувати під'їзні дороги.

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