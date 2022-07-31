Російські війська відходять із сіл у Запорізькій області: що відомо

За інформацією розвідки, ЗС РФ виводять особовий склад із території двох окупованих населених пунктів — Верхній Токмак та Чернігівка.

Російські війська займають інші позиції в Запорізькій області внаслідок ударів ЗСУ у ніч проти 29 липня. Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки МО України.

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Після того, як по позиціям російських окупантів поряд із селом Верхній Токмак та смт Чернігівки у Запорізькій області ЗСУ завдали удару, російські війська разом із технікою відійшли на інші позиції. Внаслідок удару в ніч на 29 липня, 40 російських військових отримали поранення, їх доправили до госпіталю міста Пологи Запорізької області.

[ + – ] Після того, як по позиціям російських окупантів поряд із селом Верхній Токмак та смт Чернігівка у Запорізькій області ЗСУ завдали удару, російські війська разом із технікою відійшли на інші позиції. Фото: Скриншот

У повідомленні Головного управління розвідки МО України сказано, що окупанти практично повністю вийшли із смт Чернігівки.

Біля цього населеного пункту залишилося кілька блокпостів і не більше ста російських військових. Особовий склад та техніку окупантів відправили до міст Токмак і Бердянська.

[ + – ] Особовий склад і техніку окупантів відправили до міст Токмак і Бердянськ. Фото: Скриншот

За даними українських розвідників, російські військові під виглядом планової ротації планують повністю залишити Чернігівку та вже почали мінувати під'їзні дороги.

Як уже писав Фокус у самому Запоріжжі скасували гаряче водопостачання. За підрахунками влади, таким чином, місто збереже 15% газу для опалення будинків взимку.

Також Фокус писав про те, що у місті Мелітополь Запорізької області ФСБ почала ловити "жриць кохання" російських військових. Місцевому виданню стало відомо про те, що окупанта та його співмешканку забрали з квартири та відвезли у невідомому напрямку.

Що стосується інших ділянок окупованих територій України, то, за словами політолога Володимира Молчанова, в Росії погано сприймуть новину про "здачу" Херсона, як уже писав Фокус. Справа в тому, що Москва вклала в пропаганду надто багато грошей і деокупація обласного центру буде болісною для російського суспільства.

Також Фокус писав про сильні обстріли Миколаєва вночі 31 липня, внаслідок яких загинув відомий аграрій-мільйонер Олексій Вадатурський. Радник голови ОП Михайло Подоляк вважає, що це було навмисне вбивство і ракети летіли спеціально в будинок Вадатурського.