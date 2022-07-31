У Мелітополі ФСБ почала ловити "жриць кохання" російських військових

Представницю найдавнішої професії та користувача її послуг відвезли у невідомому напрямку російські ФСБшники.

У тимчасово окупованому Мелітополі "жрицю кохання", а також російського військового, який запросив її пожити разом, забрали в невідомому напрямку співробітники ФСБ з різницею в кілька днів, повідомляє "РИА Мелитополь".

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Місцева дівчина, вік якої не вказаний, яка займається найдавнішою у світі професією, оселилася в порожній квартирі в одній із новобудов тимчасово окупованого Мелітополя.

У цю квартиру "нічного метелика" запросив жити разом російський співробітник ФСБ. За словами сусідів, дівчина настільки звикла до життя у чужих апартаментах, що навіть кричала на дітей, які шуміли на дитячому майданчику.

Видання пише, що дівчина робила селфі у чужій квартирі і навіть виставляла ці фотографії у Instagram. Але кілька днів тому до квартири, де мешкали російський окупант та його "кохана", увірвалися військові з автоматами та відвезли співробітника ФСБ у невідомому напрямку.

Але на цьому історія не закінчилась. Пізніше до квартири з'явилися такі ж російські військові, які цього разу забрали саму "жрицю кохання" і також відвезли невідомо куди.

Видання пише, що дівчина могла почути чи побачити те, що їй не належало ні бачити, ні чути. Тому окупанти просто перестрахувалися.

Як уже писав Фокус, російські військові везуть білоруську техніку у бік Херсона через Мелітополь. Згідно з повідомленнями місцевих журналістів, окупанти розпочали активне перекидання озброєння у південному напрямку.

Також Фокус писав про те, що у Мелітополі запрацював мобільний оператор із "ДНР". За допомогою нового оператора зв'язку мешканці окупованого міста можуть дзвонити у переділах міста, а також на територію "ЛДНР". Але на територію, підконтрольну Києву, і в Росію, зателефонувати не можна.

Ще Фокус писав, які ціни можна побачити в магазинах Мелітополя. Більшість товарів у місті коштують набагато дорожче, ніж в Україні.