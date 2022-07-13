У Мелітополі запрацював мобільний оператор із "ДНР": що відомо

Мобільний оператор "Феникс" дозволяє дзвонити в межах Мелітополя, "ДНР" та "ЛНР". На зв'язок з Україною і навіть РФ вийти не можна.

Окупаційна влада Мелітополя в травні намагалася налагодити зв'язок у місті за допомогою кримського оператора, розповсюджуючи його тарифний план "На связи". Потім було запроваджено російський "Мир Телеком", а днями послуги почав надавати "Феникс" із так званої ДНР, повідомляє місцеве видання "РИА Мелитополь".

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

ЗМІ повідомляє, що російські окупанти продовжують глушити сигнали українських операторів, тому місцевим жителям нічого не залишається, як купувати СІМ-картки російських операторів. Видання також інформувало про те, що мешканці міста скаржаться на якість зв'язку. Деякі користувачі заявляли, що не можуть підключити послугу мобільного інтернету, інші ж запевняли, що не змогли додзвонитися до своїх друзів і родичів, які теж живуть у Мелітополі.

За даними "РИА Мелитополь", "Феникс" уже почав працювати на території міста.

"З великою ймовірністю "Феникс" буде таким самим "корявим", як і його попередник. Він уже кілька років функціонує у фейкових республіках на сході України на захопленому в "Київстару" устаткуванні. Причому жодна країна, навіть Росія, з ним не укладала договір про роумінг", — пише медіа.

Що відомо про мобільного оператора "Феникс"

За офіційною інформацією, "Феникс" є незаконною телекомкомпанією, яка надає послуги зв'язку на тимчасово окупованій частині Донецької області та працює завдяки обладнанню, яке раніше належало компанії "Київстар" і було захоплене сепаратистами. Спочатку компанія використовувала номери з кодами Vodafone — "050" і lifecell — "093", а 7 травня 2022 в нумерацію був доданий російський код +7 (949). З номерів "Феникса" зателефонувати чи надіслати СМС-повідомлення на українські номери неможливо (втім, як і на російські), тому що послуга роумінгу не надається. Однак можна зв'язатися через деякі месенджери. Абоненти цього оператора можуть безперешкодно зв'язатися з абонентами "Лугакома" — такою самою незаконною телекомкомпанією, що працює на території окупованої частини Луганської області ("ЛНР").

Раніше ми повідомляли про те, як у Мелітополі працюють російські провайдери й оператори, які продають СІМ-картки по 1 000 грн.