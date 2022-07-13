У Мелітополі запрацював мобільний оператор із "ДНР": що відомо
Мобільний оператор "Феникс" дозволяє дзвонити в межах Мелітополя, "ДНР" та "ЛНР". На зв'язок з Україною і навіть РФ вийти не можна.
Окупаційна влада Мелітополя в травні намагалася налагодити зв'язок у місті за допомогою кримського оператора, розповсюджуючи його тарифний план "На связи". Потім було запроваджено російський "Мир Телеком", а днями послуги почав надавати "Феникс" із так званої ДНР, повідомляє місцеве видання "РИА Мелитополь".
ЗМІ повідомляє, що російські окупанти продовжують глушити сигнали українських операторів, тому місцевим жителям нічого не залишається, як купувати СІМ-картки російських операторів. Видання також інформувало про те, що мешканці міста скаржаться на якість зв'язку. Деякі користувачі заявляли, що не можуть підключити послугу мобільного інтернету, інші ж запевняли, що не змогли додзвонитися до своїх друзів і родичів, які теж живуть у Мелітополі.
За даними "РИА Мелитополь", "Феникс" уже почав працювати на території міста.
"З великою ймовірністю "Феникс" буде таким самим "корявим", як і його попередник. Він уже кілька років функціонує у фейкових республіках на сході України на захопленому в "Київстару" устаткуванні. Причому жодна країна, навіть Росія, з ним не укладала договір про роумінг", — пише медіа.
Що відомо про мобільного оператора "Феникс"
За офіційною інформацією, "Феникс" є незаконною телекомкомпанією, яка надає послуги зв'язку на тимчасово окупованій частині Донецької області та працює завдяки обладнанню, яке раніше належало компанії "Київстар" і було захоплене сепаратистами. Спочатку компанія використовувала номери з кодами Vodafone — "050" і lifecell — "093", а 7 травня 2022 в нумерацію був доданий російський код +7 (949). З номерів "Феникса" зателефонувати чи надіслати СМС-повідомлення на українські номери неможливо (втім, як і на російські), тому що послуга роумінгу не надається. Однак можна зв'язатися через деякі месенджери. Абоненти цього оператора можуть безперешкодно зв'язатися з абонентами "Лугакома" — такою самою незаконною телекомкомпанією, що працює на території окупованої частини Луганської області ("ЛНР").
Раніше ми повідомляли про те, як у Мелітополі працюють російські провайдери й оператори, які продають СІМ-картки по 1 000 грн.