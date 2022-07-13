В Мелитополе заработал мобильный оператор из "ДНР": что известно
Мобильный оператор "Феникс" позволяет звонить в пределах Мелитополя, "ДНР" и "ЛНР". На связь с Украиной и даже РФ выйти нельзя.
Оккупационные власти Мелитополя в мае пытались наладить связь в городе при помощи крымского оператора, распространяя его тарифный план "На связи". Затем был заведен российский "Мир Телеком", а на днях услуги начал оказывать "Феникс" из так называемой ДНР, сообщает местное издание "РИА Мелитополь".
СМИ сообщает, что российские оккупанты продолжают глушить сигналы украинских операторов, поэтому местным жителям ничего не остается, как приобретать СИМ-карты российских операторов. Издание также информировало о том, что жители города жалуются на качество российской связи. Некоторые пользователи заявляли, что не могут подключить услугу мобильного Интернета, другие же уверяли, что не смогли дозвониться своим друзьям и родственникам, которые тоже живут в Мелитополе.
Согласно данным "РИА Мелитополь", "Феникс" уже начал работать на территории города.
"С большой вероятностью "Феникс" окажется таким же "корявым", как и его предшественник. Он уже несколько лет функционирует в фейковых республиках на востоке Украины на захваченном у "Киевстара" оборудовании. Причем, ни одна страна, даже Россия, с ним не заключала договор о роуминге", — пишет медиа.
Что известно о мобильном операторе "Феникс"
По официальной информации, "Феникс" является незаконной телекомкомпанией, предоставляющей услуги связи на временно оккупированной части донецкой области и работает благодаря оборудованию, которое ранее принадлежало компании "Киевстар" и было захвачено сепаратистами. Изначально компания использовала номера с кодами Vodafone — "050" и lifecell — "093", а 7 мая 2022 года в нумерацию был добавлен русский код +7 (949). С номеров "Феникса" позвонить или отправить СМС-сообщение на украинские номера невозможно (впрочем, как и на российские), т.к. услуга роуминга не предоставляется. Однако можно связаться через некоторые мессенджеры. Абоненты данного оператора могут беспрепятственно связаться с абонентами "Лугакома" — такой же незаконной телекомкомпании, работающей на территории оккупированной части Луганской области ("ЛНР").
Ранее мы сообщали о том, как в Мелитополе работают российские провайдеры и операторы, продающие СИМ-карты по 1000 грн.