В Мелитополе заработал мобильный оператор из "ДНР": что известно

Мобильный оператор "Феникс" позволяет звонить в пределах Мелитополя, "ДНР" и "ЛНР". На связь с Украиной и даже РФ выйти нельзя.

Оккупационные власти Мелитополя в мае пытались наладить связь в городе при помощи крымского оператора, распространяя его тарифный план "На связи". Затем был заведен российский "Мир Телеком", а на днях услуги начал оказывать "Феникс" из так называемой ДНР, сообщает местное издание "РИА Мелитополь".

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СМИ сообщает, что российские оккупанты продолжают глушить сигналы украинских операторов, поэтому местным жителям ничего не остается, как приобретать СИМ-карты российских операторов. Издание также информировало о том, что жители города жалуются на качество российской связи. Некоторые пользователи заявляли, что не могут подключить услугу мобильного Интернета, другие же уверяли, что не смогли дозвониться своим друзьям и родственникам, которые тоже живут в Мелитополе.

Согласно данным "РИА Мелитополь", "Феникс" уже начал работать на территории города.

"С большой вероятностью "Феникс" окажется таким же "корявым", как и его предшественник. Он уже несколько лет функционирует в фейковых республиках на востоке Украины на захваченном у "Киевстара" оборудовании. Причем, ни одна страна, даже Россия, с ним не заключала договор о роуминге", — пишет медиа.

Что известно о мобильном операторе "Феникс"

По официальной информации, "Феникс" является незаконной телекомкомпанией, предоставляющей услуги связи на временно оккупированной части донецкой области и работает благодаря оборудованию, которое ранее принадлежало компании "Киевстар" и было захвачено сепаратистами. Изначально компания использовала номера с кодами Vodafone — "050" и lifecell — "093", а 7 мая 2022 года в нумерацию был добавлен русский код +7 (949). С номеров "Феникса" позвонить или отправить СМС-сообщение на украинские номера невозможно (впрочем, как и на российские), т.к. услуга роуминга не предоставляется. Однако можно связаться через некоторые мессенджеры. Абоненты данного оператора могут беспрепятственно связаться с абонентами "Лугакома" — такой же незаконной телекомкомпании, работающей на территории оккупированной части Луганской области ("ЛНР").

Ранее мы сообщали о том, как в Мелитополе работают российские провайдеры и операторы, продающие СИМ-карты по 1000 грн.