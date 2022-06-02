Втридорога и без звонков: как работает российская связь в оккупированном Мелитополе

Российские SIM-карты — единственный способ связи для мелитопольцев. Спекулянты продают их по 1000 грн, но и при такой цене за ними выстраиваются очереди.

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С 30 мая в оккупированных районах Запорожской области не работает мобильная связь и Интернет, а оккупанты продают местному населению российские SIM-карты. Фокус выяснил, что происходит в Мелитопольском районе.

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Местный житель рассказал Фокусу, что в городе и районе не работает сеть ни одного украинского мобильного оператора или провайдера. В Мелитополе российские SIM-карты продают в четырех торговых точках, около которых выстраиваются "километровые очереди". По словам источника, ему удалось купить одну "симку" за 70 грн, при этом оккупанты не требовали подписывать никаких документов, не фотографировали паспорт, но просили его предъявить. Напомним, что ранее поступала информация о том, что при продаже SIM-карт на временно захваченных территориях оккупанты фотографировали паспорта украинцев, либо требовали поставить подпись под документом в поддержку оккупационной власти.

Спикер рассказал, что теперь может звонить и выходить в Интернет, однако соединение весьма медленное, работает только под открытым небом, да и то не везде. "Стартовые пакеты не содержат сведений о названии или условиях тарифа: только телефонный номер, PIN- и PUK-коды, а также товарный штрихкод. В телефоне название оператора отображается как "На связи", а сеть обозначается кодом 25096", — добавил наш источник.

Фокус выяснил, что "На связи" — это название тарифа крымского оператора "К-телеком", который на рынке известен под брендом Win Mobile.

[ + – ] Российская мобильная сеть Фото: Telegram

Подключение к Интернету не происходит автоматически — его нужно настраивать вручную. Собеседник Фокуса воспользовался инструкцией, которую нашел в телеграм-канале "РИА Мелитополь".

Подключение на Android:

Настройки

Сеть и интернет

Сим-карты

Точка доступа Нажать на + (добавить).

Точка доступа

Название: internet

APN: internet

Тип аутентификации: PAP или CHAP

Тип APN: default

Канал: LTE, EDGE, GPRS

Подключение на iOS:

Настройки

Точка доступа

APN: internet

Имя пользователя: internet

Пароль: internet

"РИА Мелитополь" сообщает, что очереди за "симками" в городе достигают 2 тысяч человек. Спекулянты воспользовались возросшим спросом: буквально на следующий день в соцсетях появились объявления о продаже карточек по 1000 грн, якобы купленных на "чистые" паспорта.

[ + – ] Объявление о продаже SIM-карт в Мелитополе Фото: Telegram

Мужчина по имени Игорь рассказал "РИА Мелитополь", что абоненты не могут звонить с российских SIM-карт на номера украинских операторов ("Киевстар", Vodafone, Lifecell) — только друг другу в пределах города. Оказавшись без связи, люди обращаются к обладателям новых "симок" в надежде связаться со своими близкими.

"Скорость Интернета у этого провайдера такая низкая, что приходится выходить в центр города на проспект Б. Хмельницкого или 50-летия Победы и искать точку, где этот Интернет ловит. В частном секторе перезвонить с этой карточкой в WhatsApp, Telegram, Viber не получается. Я выехал в центр города достал телефон и ко мне тут же начали подбегать люли и просить телефон, чтобы перезвонить родным", — поделился горожанин.

Мэр Мелитополя Иван Федоров в своем видеообращении объяснил, что оккупанты специально отключили связь в районе по трем причинам:

чтобы спецслужбам Украины было сложнее отслеживать передвижение российской военной техники;

информационная изоляция местных жителей;

взрыв рядом с центральной площадью, который привел к ранению представителей оккупационной власти.

Он обратил внимание, что в Мелитопольском районе заработал "непонятный" оператор, а не один из российских брендов, по мнению мэра, это доказывает, что Кремль не планирует "строить Россию" на захваченных территориях. Иван Федоров призвал украинцев искать правдивую информацию на официальных каналах в мессенджере Telegram, который России так и не удалось заблокировать, а также пользоваться VPN для входа на украинские или зарубежные веб-ресурсы.

Ранее Фокус писал, что в Херсонской и Запорожской областях исчезли связь и Интернет. Как сообщили очевидцы, в самом Херсоне SIM-карты продают по паспортам и заставляют покупателей подписывать некие документы о поддержке российского режима на оккупированной территории. Украинская областная военная администрация призвала горожан не предоставлять противнику персональные данные и пообещала, что связь будет восстановлена.

1 июня украинские операторы объяснили отсутствие связи в Запорожской и Херсонской областях. Представители Vodafone утверждают, что причина в отсутствии электроснабжения и обрывах оптоволоконных линий. Как заявили в "Киевстаре", оккупанты отключили телекоммуникационное оборудование от электроэнергии в Херсоне, Мелитополе, Бердянске и других населенных пунктах. В lifecell сообщили, что в Херсонской области их покрытие отсутствует, а в Запорожской сейчас не работают около 40% базовых станций компании.