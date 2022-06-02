Втридорога та без дзвінків: як працює російський зв'язок в окупованому Мелітополі

Російські SIM-картки — єдиний спосіб зв'язку для мелітопольців. Спекулянти продають їх по 1000 грн, але за такої ціни за ними вишиковуються черги.

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Із 30 травня в окупованих районах Запорізької області не працює мобільний зв'язок та інтернет, а окупанти продають місцевому населенню російські SIM-картки. Фокус з'ясував, що відбувається в Мелітопольському районі.

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Місцевий мешканець розповів Фокусу, що в місті й районі не працює мережа жодного українського мобільного оператора чи провайдера. У Мелітополі російські SIM-карти продають у чотирьох торгових точках, біля яких вишиковуються "кілометрові черги". За словами джерела, йому вдалося купити одну "сімку" за 70 грн, при цьому окупанти не вимагали підписувати жодних документів, не фотографували паспорт, але просили його пред'явити. Нагадаємо, що раніше надходила інформація про те, що під час продажу SIM-карток на тимчасово захоплених територіях окупанти фотографували паспорти українців або вимагали поставити підпис під документом на підтримку окупаційної влади.

Спікер розповів, що тепер може дзвонити й виходити в інтернет, проте з'єднання дуже повільне, працює тільки просто неба, та й то не скрізь. "Стартові пакети не містять відомостей про назву або умови тарифу: тільки телефонний номер, PIN- і PUK-коди, а також товарний штрихкод. У телефоні назва оператора відображається як "На зв'язку", а мережа позначається кодом 25096", — додало наше джерело.

Фокус з'ясував, що "На зв'язку" — це назва тарифу кримського оператора "К-телеком", який відомий на ринку під брендом Win Mobile.

[ + – ] Російська мобільна мережа Фото: Telegram

Підключення до інтернету не відбувається автоматично — його потрібно налаштовувати вручну. Співрозмовник Фокусу скористався інструкцією, яку знайшов у телеграм-каналі "РІА Мелітополь".

Підключення на Android:

Налаштування

Мережа та інтернет

Сім-карти

Точка доступу Натиснути на + (додати).

Точка доступу

Назва: internet

APN: internet

Тип аутентифікації: PAP чи CHAP

Тип APN: default

Канал: LTE, EDGE, GPRS

Підключення до iOS:

Налаштування

Точка доступу

APN: internet

Ім'я користувача: internet

Пароль: internet

"РІА Мелітополь" повідомляє, що черги за "сімками" в місті досягають 2 тисяч людей. Спекулянти скористалися зростанням попиту: буквально наступного дня в соцмережах з'явилися оголошення про продаж карток по 1000 грн, нібито куплених на "чисті" паспорти.

[ + – ] Оголошення про продаж SIM-карт у Мелітополі Фото: Telegram

Чоловік на ім'я Ігор розповів "РІА Мелітополь", що абоненти не можуть дзвонити з російських SIM-карток на номери українських операторів ("Київстар", Vodafone, Lifecell) — лише один одному в межах міста. Опинившись без зв'язку, люди звертаються до власників нових "сімок", сподіваючись зв'язатися зі своїми близькими.

"Швидкість інтернету цього провайдера така низька, що доводиться виходити в центр міста на проспект Б. Хмельницького або 50-річчя Перемоги і шукати точку, де цей інтернет ловить. У приватному секторі передзвонити з цією карткою в WhatsApp, Telegram, Viber не виходить. Я виїхав у центр міста, дістав телефон, і до мене відразу почали підбігати люди та просити телефон, щоб передзвонити рідним", — поділився городянин.

Мер Мелітополя Іван Федоров у своєму відеозверненні пояснив, що окупанти спеціально відключили зв'язок у районі з трьох причин:

щоб спецслужбам України було складніше відслідковувати пересування російської військової техніки;

інформаційна ізоляція місцевих мешканців;

вибух поряд із центральною площею, що призвів до поранення представників окупаційної влади.

Він звернув увагу, що в Мелітопольському районі запрацював "незрозумілий" оператор, а не один із російських брендів, на думку мера, це доводить, що Кремль не планує "будувати Росію" на захоплених територіях. Іван Федоров закликав українців шукати правдиву інформацію на офіційних каналах у месенджері Telegram, який Росії так і не вдалося заблокувати, а також користуватися VPN для входу на українські чи закордонні вебресурси.

Раніше Фокус писав, що у Херсонській та Запорізькій областях зникли зв'язок та інтернет. Як повідомили очевидці, у самому Херсоні SIM-карти продають за паспортами і змушують покупців підписувати документи про підтримку російського режиму на окупованій території. Українська обласна військова адміністрація закликала городян не надавати супротивникові персональні дані та пообіцяла, що зв'язок буде відновлено.

1 червня українські оператори пояснили відсутність зв'язку у Запорізькій та Херсонській областях. Представники Vodafone стверджують, що причина у відсутності електропостачання та обривах оптоволоконних ліній. Як заявили у "Київстарі", окупанти відключили телекомунікаційне обладнання від електроенергії у Херсоні, Мелітополі, Бердянську та інших населених пунктах. У lifecell повідомили, що на Херсонщині їхнє покриття відсутнє, а в Запорізькій наразі не працюють близько 40% базових станцій компанії.