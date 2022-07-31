В Мелитополе ФСБ стала ловить "жриц любви" российских военных

Представительницу самой древней профессии и пользователя ее услуг увезли в неизвестном направлении российские ФСБешники.

Во временно оккупированном Мелитополе "жрицу любви", а также российского военного, который пригласил ее пожить вместе забрали в неизвестном направлении сотрудники ФСБ с разницей в несколько дней, сообщает "РИА Мелитополь".

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Местная девушка, возраст которой не указан, занимающаяся древнейшей в мире профессией, поселилась в пустующей квартире в одной из новостроек временно оккупированного Мелитополя.

В эту квартиру "ночную бабочку" пригласил жить вместе российский сотрудник ФСБ. По словам соседей, девушка настолько привыкла к жизни в чужих апартаментах, что даже кричала на детей, которые шумели на детской площадке.

Издание пишет, что девушка делала селфи в чужой квартире и даже выставляла эти фотографии в Instagram. Но несколько дней назад в квартиру, где обитали российский оккупант и его "возлюбленная", ворвались военные с автоматами и увезли сотрудника ФСБ в неизвестном направлении.

Но на этом история не закончилась. Позже в квартиру заявились такие же российские военные, которые на этот раз забрали саму "жрицу любви" и также увезли неизвестно куда.

Издание пишет, что девушка могла услышать или увидеть то, что ей не полагалось ни видеть, ни слышать. Поэтому оккупанты просто перестраховались.

Как уже писал Фокус, российские военные везут белорусскую технику в сторону Херсона через Мелитополь. Согласно сообщениям местных журналистов, оккупанты начали активную переброску вооружения в южном направлении.

Также Фокус писал о том, что в Мелитополе заработал мобильный оператор из "ДНР". С помощью нового оператора связи жители оккупированного города могут звонить в переделах города, а также на территорию "ЛДНР". Но на территорию подконтрольную Киеву, и в Россию, позвонить нельзя.

Еще Фокус писал о том, какие цены можно увидеть в магазинах Мелитополя. Большинство товаров в городе стоят намного дороже, чем в Украине.