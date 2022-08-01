Для утримання півдня України: РФ змінює план із захоплення Донбасу, — розвідка Британії

Росіяни почали виводити значну кількість своїх сил у південні регіони країни, зокрема на Запорізький напрямок.

Росія, ймовірно, вирішила змінити план наступу на Донбасі, який у неї був із квітня. Це з тим, що російські війська змогли зробити рішучий оперативний прорив. Про це повідомляє розвідка Великої Британії.

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У Міноборони Британії зазначають, що РФ почала виводити значну кількість своїх сил із північного спрямування на Донбасі на південь України.

Розвідники вважають, що, ймовірно, росіяни визначили Запорізький напрям як вразливу ділянку лінії фронту, яку потрібно посилити.

Водночас за останні чотири дні російські війська продовжували наступ на Бахмутському напрямку, проте лише повільно просувалися.

Нагадаємо, 31 липня в українській розвідці повідомляли, що російські війська почали відходити із сіл у Запорізькій області. За інформацією розвідки, ЗС РФ виводять особовий склад із території двох окупованих населених пунктів — Верхнього Токмака та Чернігівки.

30 липня стало відомо, що українські військові позбавили російську армію ще одного мосту в Херсоні, яким вони доставляли військову техніку. Тепер поїзди не можуть потрапити в окупований Херсон, проте ЗС РФ звели понтонні переправи та запустили пороми через Дніпро.

Херсонський політолог Володимир Молчанов вважає, що в Росії погано сприймуть новину, якщо Херсон повернеться під контроль України. Кремль дуже багато вклав у пропаганду, тому втрата окупованої військами РФ території буде болісною для російського суспільства.