На думку лідера ЛДПР Леоніда Слуцького, війна в Україні "буде продовжена поза всяким сумнівом". При цьому він упевнений, що економіка РФ нібито витримає тиск санкцій.

Депутат Державної думи РФ, лідер партії ЛДПР Леонід Слуцький заявив, що "спеціальна військова операція", як у Росії називають повномасштабну війну проти України, не буде зупинена, оскільки точку неповернення вже пройдено. Про це російський політик сказав в інтерв'ю RT.

"Ми працюватимемо над повним викоріненням нацизму з території України. Спеціальна військова операція вже пройшла свою точку неповернення, вона буде продовжена поза всяким сумнівом", — сказав Слуцький.

Крім цього, керівник ЛДПР заявив, що російська економіка "витримає будь-який санкційний тиск", а РФ "не змінить принципів миротворчості, конструктивної взаємодії між країнами і народами".

"Ми країна, яка спрямовано ставить на чільне місце мир і мирні процеси на планеті", — підкреслив Слуцький.

Інтерв'ю, як стверджують російські журналісти, було записано у тимчасово окупованому Донецьку. Учора Слуцький повідомив, що разом із "об'єктивними міжнародними експертами" — зокрема з Нікарагуа та КНДР — відвідав колонію у тимчасово окупованій Оленівці, де наприкінці липня загинуло понад 50 українських полонених внаслідок атаки військ РФ.

За даними ЗМІ, нещодавно у Кремлі оновили методичку для російських ЗМІ, в якій від пропагандистів вимагають порівнювати війну в Україні із Першою світовою. Також їх зобов'язали розповідати про внутрішніх ворогів і швидкий захід Заходу.

Раніше у Кремлі заявляли про готовність завершити війну проти України на умовах Москви.