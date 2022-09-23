Референдум на Донбассе: россияне устроили поквартирный обход для поиска мужчин, — Гайдай

Граждан, которые в бюллетене голосуют против вхождения региона в состав РФ, захватчики записывают в отдельный блокнот.

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ВС РФ в оккупированной части Луганской области устроили в день "референдума" поквартирный обход, чтобы выявить противников фейкового "голосования" и мужчин, которых в будущем могут мобилизировать. Об этом предупредил глава областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.

По его словам, оккупационная администрация использует "референдум" для проведения мобилизации мужского населения. Россияне, как утверждает Сергей Гайдай, устроили поквартирный обход для выявления противников фейкового "голосования" и мужчин, которых в будущем могут призвать в ряды ВС РФ.

"Обходят квартиры и дома и смотрят, проживают ли там мужчины, и каким способом их можно мобилизировать. Два в одном", — сообщил руководитель военной администрации.

Граждан, которые в бюллетене ставят отметку "Нет", — записывают в отдельный блокнот.

"Стартовало "голосование" на организованных местах в придомовых территориях. Проще — заполняют какие-то бумажки на кухнях в квартирах и дворах. Выглядит это крайне странно. Конфиденциальностью и не пахнет. Голосуют на кухне и во дворе", — продолжил Гайдай и добавил, что оккупанты заблокировали выезды из неподконтрольных Украине городов, чтобы не терять "голоса".

Для проведения незаконного референдума оккупанты привлекли местных таксистов, от которых потребовали участвовать в транспортировке "выездных комиссий". Гайдай также напомнил об уголовной ответственности для граждан, которые будут содействовать ВС РФ в проведении "референдума".

Напомним, с 23 по 27 сентября на оккупированных территориях Украины проходят фейковые референдумы о вхождении неподкотрольных Киеву областей в состав Российской Федерации.

Также сообщалось, что после "референдумов" в оккупированных частях Запорожской и Херсонской областях россияне могут мобилизировать не менее 80 тысяч местных жителей.