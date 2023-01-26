"Пряма залученість до конфлікту": у Путіна відреагували на постачання танків в Україну

Спікер Кремля Дмитро Пєсков наголосив, що залученість США та інших партнерів у війні на території України зростає. За його словами, Москва не розглядає питання щодо зміни статусу "спецоперації" через це.

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Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що постачання танків в Україну перетворюють країни Заходу на учасників конфлікту на території України. Про це він сказав під час пресконференції у четвер, 26 січня, передає агентство ТАРС.

"З європейських столиць та з Вашингтона постійно звучать заяви про те, що направлення різних систем озброєнь, у тому числі танків, в Україну жодним чином не означає залучення цих країн або Альянсу до бойових дій, які відбуваються в Україні. Ми з цим категорично не згодні. ", — Прокоментував Пєсков.

За його словами, Москва сприймає такі дії як "пряма залученість до конфлікту".

"Ми бачимо, що вона [залученість] зростає", — додав прессекретар.

Також Пєсков уточнив, що Кремль сьогодні не розглядає питання про зміну статусу спецоперації у зв'язку з поставками танків Києву.

"У нас на порядку денному немає такої теми", — резюмував представник Кремля.

Нагадаємо, в інтерв'ю Sky News, опублікованому 26 січня, Володимир Зеленський сказав, що не зацікавлений у переговорах із президентом РФ Володимиром Путіним. Дмитро Пєсков, коментуючи це, заявив, що президент України нібито готувався до війни, тож він і не може зустрітися з лідером Кремля.

Також учора прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков відреагував на слова радника глави Офісу президента України Михайла Подоляка про ескалацію війни всередині РФ, внаслідок чого під ударом виявляться великі міста. Представник Кремля заявив, що це "підтверджує правильність шляху", обраного Москвою.