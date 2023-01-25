"Підтверджує правильність нашого шляху": у Путіна відповіли на слова Подоляка про удари по Москві

У відповідь на заяви в офісі Зеленського про неминучу ескалацію війни всередині самої Росії представник Кремля Дмитро Пєсков сказав, що "Київ не гребує нічим".

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Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков відреагував на слова радника глави Офісу президента України Михайла Подоляка про ескалацію війни всередині РФ, внаслідок чого під ударом опиняться великі міста. Представник Кремля заявив, що це "підтверджує правильність шляху", обраного Москвою. Про це він сказав під час пресколу 25 січня.

"Очевидно, що київський режим не гребує нічим, це вкотре підтверджує правильність обраного шляху та правильність наших намірів убезпечити себе від такої небезпеки", — прокоментував він, відповідаючи на запитання журналіста про слова Подоляка.

При цьому Пєсков згадав історію з вбивством дочки російського філософа та пропагандиста Олександра Дугіна Дар'ї, автомобіль якої був підірваний у Підмосков'ї. За його словами, це якраз і підтверджує готовність Києва йти на будь-які кроки.

Відповідаючи на запитання, Пєсков, мабуть, переплутав Подоляка з колишнім радником Офісу президента Олексієм Арестовичем, який написав заяву на звільнення 17 січня.

"Я не зрозумів, він писав... йшов чи не йшов у відставку, але, як і раніше, називається радником", — сказав представник Кремля.

Що сказав Подоляк про удари по Москві й інших містах РФ

22 січня Михайло Подоляк в інтерв'ю на каналі Майкла Накі заявив про неминучу ескалацію війни всередині Росії.

"Внутрішня ескалація війни в Росії неминуча. Завдаватимуть різних ударів по різних цілях. Чому, ким і навіщо — це вже інше питання, і ми не можемо його обговорювати. У нас є брак інформації", — прокоментував радник.

Він підкреслив, що Україна не завдає ударів по Російській Федерації, проте логіка воєнних дій така, що війна все одно прийде в російські міста.

"Ще раз — Україна ударів по Росії не завдає. Проте логіка й ескалація війни на внутрішньому ринку Росії буде неминуча. Зокрема, ударам будуть схильні такі міста, які зніжені, ліниві — як Москва, Петербург, Єкатеринбург тощо", — додав Подоляк.

Нагадаємо, минулого тижня в Москві на дахах урядових будівель і важливих установ встановили системи ППО. Комплекси ЗРПК "Панцир С-1" з'явилися на будівлі Міноброни РФ за кілька кілометрів від Кремля та на адміністративній будівлі в Тетеринському провулку. Ще один комплекс ППО зафіксували за 10 кілометрів від резиденції Путіна Ново-Огарьово.