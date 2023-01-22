У Москві продовжують встановлювати ППО на дахах будівель: де з'явився "Панцир-С1" (фото)

Разом із встановленням у різних районах міста систем "Панцир-С1", у Міноборони РФ вирішили провести навчання ППО щодо відбиття "повітряних атак на військові, промислові та адміністративні об'єкти".

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У Москві продовжують встановлювати системи ППО на дахах урядових будівель та важливих установ. Ще одну зброю поставили на дах будівлі ГУМВС Москви на Петрівці, 38. Раніше російський зенітний ракетно-гарматний комплекс (ЗРГК) "Панцир-С1" поставили на будівлю Міноборони РФ. При цьому в Міноборони встановлення зброї у межах міста не коментують, але прозвітували в тому, що в Московській області провели навчання. Про нове знаряддя ППО в центрі Москви повідомляє Telegram-канал Sota.

У Москві помітили ще одну зброю ППО, встановлену за відомою адресою: Петрівка, 38, де знаходиться будівля ГУМВС Москви. Там вона, як повідомляє Sota, була встановлена ще 18 січня.

[ + – ] ППО на даху ГУМВС Москви на Петрівці, 38

Слід зазначити, що це центр Москви, поруч розташовані станція метро "Кольоровий бульвар", сад "Ермітаж", музеї і театри, рукою подати до Великого театру.

[ + – ] ППО встановили на даху ГУМВС Москви у центрі російської столиці Фото: Скриншот

А в Міноборони РФ, не коментуючи встановлення ППО в центрі Москви, повідомили, що провели навчання сил протиповітряної оборони за участю батареї зенітних ракетних систем (ЗРС) С-300 у Московській області. Повідомляється, що особовий склад зенітної ракетної бригади Західного військового округу (ЗВО) тренувався відбивати повітряні атаки саме на "важливі військові, промислові та адміністративні об'єкти".

На сайті Міноборони РФ йдеться, що на навчаннях батарея зенітних ракетних систем (ЗРС) С-300 висунулася в район несення бойового чергування, відбила напад диверсійної групи умовного супротивника на колону техніки, вийшла з-під атаки під прикриттям димової завіси та вразила "літальні апарати" і "балістичні ракети".

Примітно, що питання щодо ППО в центрі Москви на найкращих урядових будівлях російські журналісти ставили прессекретарю президента РФ Дмитру Пєскову. І Пєсков порадив журналістам переадресувати всі питання щодо ППО саме до Міноборони РФ. "Тут я хочу вас повністю переадресувати до Міністерства оборони. Вони несуть відповідальність за забезпечення безпеки країни загалом і столиці зокрема", — заявив Пєсков.

[ + – ] ППО у центрі Москви Фото: Соцмережi

Нагадаємо, комплекси ЗРГК "Панцир С-1" були встановлені на будівлі Міноброни РФ за кілька кілометрів від Кремля на Фрунзенській набережній та адміністративній будівлі в Тетеринському провулку, ще один комплекс ППО зняли поряд з селищем Заріччя Одинцівського міського округу Москви — за 10 кілометрів від цього місця знаходиться резиденція президента Путіна Ново-Огарьово.

[ + – ] ППО у центрі Москви Фото: Соцмережi

Також комплекси С-400 розгорнули у районі Тимірязівської сільгоспакадемії. А в парку "Лосиний острів" вирубали дерева заради цілої батареї ППО.

"Депутати та громадські діячі відправляли запити про законність вирубки дерев в зоні, що особливо охороняється, але від профільних відомств відповідей вони не отримали", — повідомляють місцеві ЗМІ.

Примітно, але член комітету з питань оборони Держдуми Євген Лебедєв припустив, що всі ці кадри — фейк.

"Я нічого про це не знаю. Я думаю, це фейки, монтаж", — заявив член Держдуми.

А у звіті Інституту вивчення війни (ISW) йдеться про те, що ППО в центрі Москви встановлюють, щоб створити всередині країни інформаційні умови для затяжної війни в Україні. РФ прагнуть зобразити війну в Україні "небезпечнішою" для російського суспільства, зазначають аналітики, оскільки реальні атаки України по Москві малоймовірні.