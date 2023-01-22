В Москве продолжают устанавливать ПВО на крышах зданий: где появился "Панцирь-С1" (фото)

Вместе с установкой в разных районах города систем "Панцирь-С1", в Минобороны РФ решили провести учения ПВО по отражению "воздушных атак на военные, промышленные и административные объекты".

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В Москве продолжают устанавливать системы ПВО на крышах правительственных зданий и важных учреждений. Так, еще одно орудие водрузили на крышу здания ГУМВД Москвы на Петровке, 38. Ранее российский зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1" поставили на здание Минобороны РФ. При этом в Минобороны установку орудий в черте города не комментируют, но отчитались в том, что в Московской области провели учения. Об новом орудии ПВО в центре Москвы сообщает Telegram-канал Sota.

В Москве заметили еще одно орудие ПВО, установленное по известному адресу: Петровка, 38, где находится здание ГУМВД Москвы. Там оно, как сообщает Sota, было установлено еще 18 января.

[ + – ] ПВО на крыше ГУМВД Москвы на Петровке, 38

Надо отметить, что это самый центр Москвы, рядом расположены станция метро "Цветной бульвар", сад "Эрмитаж", музеи и театры и рукой подать до Большого театра.

[ + – ] ПВО установили на крыше ГУМВД Москвы в центре российской столицы Фото: Скриншот

А в Минобороны РФ, не комментируя установку ПВО в центре Москвы, сообщили, что провели учения сил противовоздушной обороны с участием батареи зенитных ракетных систем (ЗРС) С-300 в Московской области. Сообщается, что личный состав зенитной ракетной бригады Западного военного округа (ЗВО) тренировался отражать воздушные атаки именно на "важные военные, промышленные и административные объекты".

На сайте Минобороны РФ говорится, что на учениях батарея зенитных ракетных систем (ЗРС) С-300 выдвинулась в район несения боевого дежурства, отразила нападение диверсионной группы условного противника на колонну техники, вышла из-под атаки под прикрытием дымовой завесы и поразила "летательные аппараты и баллистические ракеты".

Примечательно, что вопросы по поводу ПВО в центре Москвы на крашых правительственных зданий российские журналисты задавали пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову. И Песков посоветовал журналистам переадресовать все вопросы по ПВО именно в Минобороны РФ. "Здесь я хочу вас полностью переадресовать к Министерству обороны. Они несут ответственность за обеспечение безопасности страны в целом и столицы в частности", — заявил Песков.

[ + – ] ПВО в центре Москвы Фото: Соцсети

Напомним, комплексы ЗРПК "Панцирь С-1" были установлены на здании Миноброны РФ в нескольких километрах от Кремля на Фрунзенской набережной, на административном здании в Тетеринском переулке, еще один комплекс ПВО сняли рядом с поселком Заречье Одинцовского городского округа Москвы — в 10 километрах от этого места находится резиденция президента Путина Ново-Огарево.

[ + – ] ПВО в центре Москвы Фото: Соцсети

Также комплексы С-400 развернули в районе Тимирязевской сельхозакадемии. А в парке "Лосиный остров" вырубили деревья ради целой батареи ПВО.

"Депутаты и общественники отправляли запросы о законности вырубки деревьев в особо охраняемой зоне, но от профильных ведомств ответов они не получили", — сообщают местные СМИ.

Примечательно, но член комитета по обороне Госдумы Евгений Лебедев предположил, что все эти кадры — фейк.

"Я ничего об этом не знаю. Я думаю, это фейки, монтаж", — заявил член Госдумы.

А в отчете Института изучения войны (ISW) говорится, что ПВО в центре Москвы устанавливают, чтобы создать внутри страны информационные условия для затяжной войны в Украине. РФ стремятся изобразить войну в Украине "более опасной" для российского общества, читают аналитики, так как реальные атаки Украины по Москве маловероятны.