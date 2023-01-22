В Москве продолжают устанавливать ПВО на крышах зданий: где появился "Панцирь-С1" (фото)
Вместе с установкой в разных районах города систем "Панцирь-С1", в Минобороны РФ решили провести учения ПВО по отражению "воздушных атак на военные, промышленные и административные объекты".
В Москве продолжают устанавливать системы ПВО на крышах правительственных зданий и важных учреждений. Так, еще одно орудие водрузили на крышу здания ГУМВД Москвы на Петровке, 38. Ранее российский зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1" поставили на здание Минобороны РФ. При этом в Минобороны установку орудий в черте города не комментируют, но отчитались в том, что в Московской области провели учения. Об новом орудии ПВО в центре Москвы сообщает Telegram-канал Sota.
В Москве заметили еще одно орудие ПВО, установленное по известному адресу: Петровка, 38, где находится здание ГУМВД Москвы. Там оно, как сообщает Sota, было установлено еще 18 января.
Надо отметить, что это самый центр Москвы, рядом расположены станция метро "Цветной бульвар", сад "Эрмитаж", музеи и театры и рукой подать до Большого театра.
А в Минобороны РФ, не комментируя установку ПВО в центре Москвы, сообщили, что провели учения сил противовоздушной обороны с участием батареи зенитных ракетных систем (ЗРС) С-300 в Московской области. Сообщается, что личный состав зенитной ракетной бригады Западного военного округа (ЗВО) тренировался отражать воздушные атаки именно на "важные военные, промышленные и административные объекты".
На сайте Минобороны РФ говорится, что на учениях батарея зенитных ракетных систем (ЗРС) С-300 выдвинулась в район несения боевого дежурства, отразила нападение диверсионной группы условного противника на колонну техники, вышла из-под атаки под прикрытием дымовой завесы и поразила "летательные аппараты и баллистические ракеты".
Примечательно, что вопросы по поводу ПВО в центре Москвы на крашых правительственных зданий российские журналисты задавали пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову. И Песков посоветовал журналистам переадресовать все вопросы по ПВО именно в Минобороны РФ. "Здесь я хочу вас полностью переадресовать к Министерству обороны. Они несут ответственность за обеспечение безопасности страны в целом и столицы в частности", — заявил Песков.
Напомним, комплексы ЗРПК "Панцирь С-1" были установлены на здании Миноброны РФ в нескольких километрах от Кремля на Фрунзенской набережной, на административном здании в Тетеринском переулке, еще один комплекс ПВО сняли рядом с поселком Заречье Одинцовского городского округа Москвы — в 10 километрах от этого места находится резиденция президента Путина Ново-Огарево.
Также комплексы С-400 развернули в районе Тимирязевской сельхозакадемии. А в парке "Лосиный остров" вырубили деревья ради целой батареи ПВО.
"Депутаты и общественники отправляли запросы о законности вырубки деревьев в особо охраняемой зоне, но от профильных ведомств ответов они не получили", — сообщают местные СМИ.
Примечательно, но член комитета по обороне Госдумы Евгений Лебедев предположил, что все эти кадры — фейк.
"Я ничего об этом не знаю. Я думаю, это фейки, монтаж", — заявил член Госдумы.
А в отчете Института изучения войны (ISW) говорится, что ПВО в центре Москвы устанавливают, чтобы создать внутри страны информационные условия для затяжной войны в Украине. РФ стремятся изобразить войну в Украине "более опасной" для российского общества, читают аналитики, так как реальные атаки Украины по Москве маловероятны.