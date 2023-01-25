Під удар потраплять Москва та Петербург: ескалація війни в Росії неминуча, — Подоляк (відео)

За словами радника глави ОП, російська пропаганда намагається вигадати міф про те, що на Росію хочуть напасти країни НАТО. Так, у кремлі хочуть виправдати програш у війні проти України.

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Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що внутрішня ескалація війни у Росії – неминуча. Наноситимуться різні удари по різних цілях. Про це він заявив під час бесіди із російським журналістом Майклом Накі на його YouTube-каналі.

За словами Подоляка, Україна не завдає ударів Російській Федерації, але ескалації війни всередині країни-агресора буде неминучою. У тому числі під удар потраплять такі міста як Москва та Санкт-Петербург.

"Але логіка та ескалація війни на внутрішньому ринку Росії буде неминуча. У тому числі ударам будуть схильні такі міста, які зніжені, ліниві, як Москва, Петербург, Єкатеринбург і т.д. Все буде схильне до ескалації війни — але це вже внутрішня проблема Російської Федерації", — заявив Подоляк.

[ + – ] Подоляк про удари по російским містам

Радник голови ОП зазначив, що керівництву Кремля зараз необхідно якось підбадьорити росіян. Саме тому пропаганда намагається вигадати міф про якусь "священну війну", про те, що на Росію може напасти НАТО.

"Вони продовжують абсолютно інфантильну історію розповідати у прямому ефірі, і якась частина аудиторії ще купується на це. Я думаю, що наростатиме ефект усвідомлення дурості політичної еліти", — зазначив Подоляк.

За його словами, російське керівництво розпочало війну, яку не може виграти. Тепер воно хоче переконати росіян у тому, що РФ програє через те, що проти неї воює весь світ. Щобільше, у Кремлі розуміють, що Україна не піде на поступки.

"Висновок російських військ — це єдиний спосіб сісти і про щось почати розмовляти", — заявив радник глави ОП.

Раніше Фокус писав, що у Зеленського назвали єдиний варіант завершення війни в Україні. Так, у ОП зазначили, що єдиний спосіб покласти край масовим вбивствам українських громадян — виграти війну.

Ще нагадаємо, що у Зеленського анонсували аудит та розслідування після скандалу із закупівлями Міноборони. Подоляк заявив, що інформацію про можливу закупівлю продуктів для ЗСУ за завищеними цінами перевірять, а у разі її підтвердження винні відповідають.