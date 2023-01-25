Под удар попадут Москва и Петербург: эскалация войны в России неизбежна, — Подоляк (видео)

По словам советника главы ОП, российская пропаганда пытается выдумать миф о том, что на Россию хотят напасть страны НАТО. Так, в кремле хотят оправдать проигрыш в войне против Украины.

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Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что внутренняя эскалация войны в России – неизбежна. Будут наноситься различные удары по разным целям. Об этом он заявил во время беседы с российским журналистом Майклом Наки на его YouTube-канале.

По словам Подоляка, Украина не наносит удары по Российской Федерации, но эскалации войны внутри страны-агрессора будет неизбежной. В том числе, под удар попадут такие города как Москва и Санкт-петербург.

"Но тем не менее, логика и эскалация войны на внутреннем рынке России будет неизбежна. В том числе, ударам будут подвержены такие города, которые изнеженные, ленивые, как Москва, Петербург, Екатеринбург и т.д. Все будет подвержено эскалации войны – но это уже внутренняя проблема Российской Федерации", — заявил Подоляк.

[ + – ] Подоляк про удары по российских городах

Советник главы ОП отметил, что руководству Кремля сейчас необходимо как-то приободрить россиян. Именно поэтому пропаганда пытается выдумать миф о некой "священной войне", о том, что на Россию может напасть НАТО.

"Они продолжают абсолютно инфантильную историю рассказывать в прямом эфире, и какая-то часть аудитории еще покупается на это. Я думаю, что будет нарастать эффект осознания глупости политической элиты", — отметил Подоляк.

По его словам, российское руководство начало войну, которую не может выиграть. Теперь оно хочет убедить россиян в том, что РФ проигрывает из-за того, что против нее воюет весь мир. Более того, в Кремле понимают, что Украина не пойдет на уступки.

"Вывод российских войск – это единственный способ сесть и о чем-то начать разговаривать", — заявил советник главы ОП.

Ранее Фокус писал, что у Зеленского назвали единственный вариант завершения войны в Украине. Так, в ОП отметили, что единственный способ положить конец массовым убийствам украинских граждан — выиграть войну.

Еще напомним, что у Зеленского анонсировали аудит и расследование после скандала с закупками Минобороны. Подоляк заявил, что информацию о возможной закупке продуктов для ВСУ по завышенным ценам проверят, а в случае ее подтверждения виновные понесут ответственность.