У Зеленского назвали единственный вариант завершения войны в Украине

По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, единственный способ положить конец массовым убийствам украинских граждан — выиграть войну.

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В Офисе президента в очередной раз подчеркнули, что Украина не сядет за стол переговоров с Россией до завершения войны. Об этом написал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк в своем Twitter в понедельник, 16 января.

По словам Подоляка, не существует способа договориться с Россией. В ОП убеждены, что единственный способ прекратить массовые убийства украинских граждан — выиграть войну.

"Не надо продолжать делать вид, что кто-то чего-то до сих пор не понимает… Россия без всякой причины напала на Украину. Россия ведет полноценную войну всеми видами оружия. Россия массово убивает гражданских и "зачищает" территорию. Россия совершает преступления против человечности…", — написал Михаил Подоляк.

Напомним, 15 января советник главы ОП Михаил Подоляк сообщил, что около 77% бывших заключенных россиян, которые согласились воевать против Украины в составе военной организации "Вагнер", погибли в ходе боестолкновений с украинской армией.

Ранее, 13 января, Подоляк заявил, что жалобы российского бизнесмена Евгения Пригожина на то, что у "Группы Вагнера" в РФ пытаются "украсть победу", свидетельствуют о начале "публичной драки" с главой Министерства обороны России.