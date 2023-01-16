У Зеленського назвали єдиний варіант завершення війни в Україні

За словами радника голови ОП Михайла Подоляка, єдиний спосіб покласти край масовим вбивствам українських громадян – виграти війну.

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В Офісі президента вкотре наголосили, що Україна не сяде за стіл переговорів із Росією до завершення війни. Про це написав радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк у своєму Twitter у понеділок, 16 січня.

За словами Подоляка, немає способу домовитися з Росією. У ОП переконані, що єдиний спосіб припинити масові вбивства українських громадян – виграти війну.

"Не треба продовжувати вдавати, що хтось чогось досі не розуміє… Росія без жодної причини напала на Україну. Росія веде повноцінну війну всіма видами зброї. Росія масово вбиває цивільних та "зачищає" територію. Росія вчиняє злочини проти людяності...", — написав Михайло Подоляк.

Нагадаємо, 15 січня радник голови ОП Михайло Подоляк повідомив, що близько 77% колишніх ув'язнених росіян, які погодилися воювати проти України у складі військової організації "Вагнер", загинули під час зіткнень з українською армією.

Раніше, 13 січня, Подоляк заявив, що скарги російського бізнесмена Євгена Пригожина на те, що у "Групи Вагнера" в РФ намагаються "вкрасти перемогу", свідчать про початок "публічної бійки" з головою Міністерства оборони Росії.