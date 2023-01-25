"Подтверждает правильность нашего пути": у Путина ответили на слова Подоляка об ударах по Москве

В ответ на заявления в офисе Зеленского о неизбежной эскалации войны внутри самой России представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что "Киев не гнушается ничем".

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на слова советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка об эскалации войны внутри РФ, в результате чего под ударом окажутся крупные города. Представитель Кремля заявил, что это "подтверждает правильность пути", выбранного Москвой. Об этом он сказал во время пресс-колла 25 января.

"Очевидно, что киевский режим не гнушается ничем, это лишний раз подтверждает правильность избранного пути и правильность наших намерений оградить себя от такой опасности", — прокомментировал он, отвечая на вопрос журналиста о словах Подоляка.

При этом Песков вспомнил историю с убийством дочери российского философа и пропагандиста Александра Дугина Дарьи, автомобиль которой был взорван в Подмосковье. По его словам, это [Россия утверждает, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы] как раз и подтверждает готовность Киева идти на любые шаги.

Отвечая на вопрос, Песков, видимо, перепутал Подоляка с бывшим советником Офиса президента Алексеем Арестовичем, который написал заявление на увольнение 17 января.

"Я не понял, он писал… уходил или не уходил в отставку, но по-прежнему называется советником", — сказал представитель Кремля.

Что сказал Подоляк об ударах по Москве и другим городам РФ

22 января Михаил Подоляк в интервью на канале Майкла Наки заявил о неизбежной эскалации войны внутри России.

"Внутренняя эскалация войны в России неизбежна. Будут наноситься различные удары по разным целям. Почему, кем и зачем — это уже другой вопрос, и мы не можем его обсуждать. У нас есть недостаток информации", — прокомментировал советник.

Он подчеркнул, что Украина не наносит удары по Российской Федерации, однако логика военных действий такая, что война все равно придет в российские города.

"Еще раз — Украина ударов по России не наносит. Тем не менее логика и эскалация войны на внутреннем рынке России будет неизбежна. В том числе, ударам будут подвержены такие города, которые изнеженные, ленивые — как Москва, Петербург, Екатеринбург и т.д." — добавил Подоляк.

Напомним, на прошлой неделе в Москве на крышах правительственных зданий и важных учреждений установили системы ПВО. Комплексы ЗРПК "Панцирь С-1" появились на здании Миноброны РФ в нескольких километрах от Кремля и на административном здании в Тетеринском переулке. Еще один комплекс ПВО зафиксировали в 10 километрах от резиденции Путина Ново-Огарево.