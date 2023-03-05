"Будет Третья мировая": Трамп рассказал, чем может завершиться война в Украине

45-й президент США также уверен, что сумел бы прекратить российско-украинскую войну за 24 часа.

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Дональд Трамп заявил, что мир приближается к Третьей мировой из-за боевых действий в Украине. Об этом 45-й президент Соединенных Штатов Америки сказал в интервью The Telegraph.

"У нас будет третья мировая война, если что-то быстро не предпринять. Я единственный кандидат, который может дать такое обещание — я предотвращу третью мировую войну", — сказал Трамп.

По словам 45-го президента США, он может остановить российско-украинскую войну за 24 часа.

"Еще до того, как я прибуду в Овальный кабинет, я улажу катастрофический конфликт между Россией и Украиной. Он будет урегулирован быстро. Я решу проблему, это займет у меня не более одного дня", — уточнил Трамп.

Кроме того, он сравнил российско-украинскую войну с игрой в шахматы.

"Мы здесь играем в гигантскую шахматную партию… Было бы так просто уладить эту войну. Я мог бы сделать это за 24 часа", — снова повторил политик.

Также Трамп в интервью, которое дал изданию Daily Caller, рассказал о своих деловых отношениях с лидером РФ Владимиром Путиным.

"Я был единственным президентом, во время правления которого Россия не захватила ни одной страны, потому что я очень хорошо ладил с Путиным", — сказал он.

Напомним, в конце февраля Дональд Трамп заявил о том, что мог бы закончить войну в Украине за стуки, позвонив Владимиру Зеленскому и Владимиру Путину. Такое мнение он высказал, выступая 20 февраля перед сторонниками во Флориде.

Фокус также писал, что в Пентагоне рассказали, когда в Украине закончится война. В Минобороны США не могут пока дать окончательный прогноз того, когда завершаться боевые действия в Украине. В правительстве называют разные строки, начиная с шести месяцев и заканчивая тремя годами.